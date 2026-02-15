Asaja Sevilla calcula unas pérdidas de 570 millones de euros en una primera estimación

La estimación preliminar realizada por Asaja-Sevilla de las pérdidas ocasionadas en la cosecha es de 570 millones de euros: 107 en los cítricos, 184 para las hortalizas y 243 para los cereales. La imposibilidad de entrar a las explotaciones por el estado del suelo desde que empezaron los diferentes temporales, hizo que la recolección de los frutos de la primera estación no estuviera concluida y que la segunda recogida no se haya podido realizar al estar inundados, como en Lora del Río, Tocina o Cantillana. Los cereales, el brócoli, la alcachofa, coliflores y espinacas se han visto afectados, además de la flor cortada.

En cuanto al olivar, el temporal llegó cuando estaba recogida casi toda la de mesa, aunque la del aceite se ha perdido en gran medida. Según datos de Asaja Sevilla, se estima que entre un 35 % y un 40 % de la aceituna se ha perdido debido a la caída del fruto y al exceso de agua. Asimismo, han señalado que entre 10.000 y 12.000 hectáreas se encuentran completamente anegadas. A estos se suman las pérdidas en la ganadería. Ha coincidido con la época de cría y nacimiento de animales que, al estar en zonas bajas han fallecido cuando ha llegado el agua y que los ganaderos han asumido costes extras al tener que alimentarlos con piensos. Los animales no han podido salir al campo, porque estaba inundados. En cualquier caso es pronto para cuantificar los daños porque cuando el agua desaparezca habrá que añadir los desperfectos causados en las infraestructuras, la maquinaria, los sistemas de riego o los invernaderos, sobre todo en la zona del Bajo Guadalquivir.