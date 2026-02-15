Los seis pueblos de Sevilla que estuvieron "25 días pendientes del cielo"

Han sido más de 20 días lloviendo continuamente en una tierra que apenas se empezaba a recuperar de los temporales de hace menos de un año y que ha llegado a estar saturada de humedad. Lluvia, viento, granizo, crecida de ríos y arroyos, han puesto a prueba los planes de emergencia de los pueblos.

“El campo está muy afectado”, esta es la frase que más se repite entre los alcaldes de Lora del Río, Alcolea, Tocina, El Palmar de Troya o Las Cabezas de San Juan. Aquí, a la pérdida de la cosecha actual y la siembra tardía de la próxima se suman las consecuencias en la producción –que puede tener una vigencia de dos años– y los daños en maquinaria e infraestructuras agrarias.

En Lora del Río, su alcalde Antonio M. Enamorado, pedirá la declaración de zona catastrófica. Este pueblo ha monitorizado cada hora de este tren de borrascas desde el 26 de enero. “Entonces, con una plataforma que tenemos contratada, ya veíamos que había fuertes turbonadas en el Caribe y que, con el desplazamiento de las Azores, podría traernos problemas”, explicó el alcalde.

Pronosticar y estudiar las probabilidades ha salvado a Lora de la crecida del río. “El 19 de marzo de 2024 el río llegó a un caudal de 2.700 metros cúbicos por segundo y con 2.300 ya estaban algunos vecinos con agua en sus casas. “Esta vez hemos llegado a los 3.261 y solo ha habido que desalojar El Calerín. Entre otras razones, porque no hemos monitorizado el paso del río por Lora, sino por Marmolejo (Jaén), que está a 23 horas, haciendo cruces con los datos que llegaban de Villafranca (Córdoba) o Peñaflor, a través de la IA para corregir el algoritmo, lo que ha permitido tener en cuenta los modelos de comportamientos del río para tomar decisiones”, aclaró el alcalde. De hecho, calculaban que el caudal sería entre 3.000 y 3.500 metros cúbicos por segundo y la cresta de la crecida fue 3.261.

Una experiencia que ha servido para corroborar la necesidad de prolongar el muro de defensa, para lo que están en conversaciones con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Antonio Enamorado, apunta las similitudes de los patrones pluviométricos de este año con 2010. “En diciembre de ese año cayeron 400 litros en Lora y nosotros estamos preparándonos antes de que llegue este diciembre por si se repite porque, si sucede, será más virulento que entonces al encontrarse los pantanos prácticamente llenos”, aseguró.

En Lora se ha perdido prácticamente el 60% de la producción de cítricos. “Aquí solemos decir que cada céntimo ganado con la naranja se multiplica en la generación de riqueza en el municipio, por lo que las pérdidas son millonarias. “Vamos a pedir la declaración de zona catastrófica”, afirmó el alcalde loreño.

La continua crecida del río puso a prueba los conocimientos de este ingeniero técnico agrícola. “Cuando empezó a salir agua por los sumideros de las calles tuvimos que encontrar un lugar para almacenar agua y se nos ocurrió el tanque de tormentas, donde aún se podían almacenar cuatro hectáreas.

Las cifras de un esfuerzo

En Lora se llegaron a utilizar 24 bombas de achique con un caudal máximo de 7.000 metros cúbicos por segundo, que sacaron 744.0000 litros de agua del tanque de tormentas. Durante los día de temporal se han consumido 576kw/hora y los generadores han gastado 10.000 litros de gasolina.

Pero todo eso sería inútil sin las 16.500 horas que el personal de emergencias ha pasado en el retén del Puesto de Mando Avanzado, vigilando y controlando cada milímetro de río y arroyo. Unos 70 efectivos que pasaron a ser 170 al unirse la UME y el Infoca.

Alcolea del Río

Cuarenta centímetros. Esa es la distancia a la que el río se quedó de la entrada de Alcolea. El agua aún está cortando la carretera de acceso, la SE4104, que va de la A-4 a la localidad. El alcalde, Raimundo López, explicó que esto supone media hora más de camino para entrar al pueblo. “Hay más de 60 metros de asfalto que se han levantado y que se reparó el año pasado, pero el agua se ha llevado gran parte”, explicó el alcalde.

El campo de Alcolea produce, sobre todo, cítricos y brócoli, “hay fincas que han perdido toda la cosecha no sólo por el agua, sino porque antes de las crecidas, el temporal impedía el acceso”.

Los municipios afectados van volviendo a la normalidad. En Tocina evalúan los daños de una situación que, como ocurre en otros municipios con menos de 10.000 habitantes, va a afectar a las arcas municipales. “El río no sólo rompe caminos, sino que los deteriora”, advirtió Francisco Javier Calvo, el alcalde. “Aquí hemos vivido dos años seguidos con crecidas en un municipio agrícola donde las cosechas de patata y naranja han sido muy dañadas. Habrá que articular alguna solución para los trabajadores del campo”, afirmó.

Las Cabezas de San Juan

El alcalde de Las Cabezas de San Juan, Pepe Solano, advirtió que en su término municipal “hay centenares de hectáreas bajo el agua. El problema es a largo plazo, porque a las cosechas estropeadas por el agua se unen las siembras tardías o, directamente, que no se van a poder hacer, de algodón y remolacha, en una zona donde la mayoría son pequeños y medianos agricultores”. En Las Cabezas, al agua se le unió el viento. Las fuertes rachas derribaron una torre de alta tensión que dejó sin luz a Las Marismillas, una de las pedanías. “Nos hemos llevado 25 días mirando al cielo, con lluvia y viento. Estamos pasando un ciclo complicado que comenzó con la borrasca Bernard hace cinco años y con unas tierras saturadas de agua después de las crecidas de hace un año cuando el agua llegó hasta la AP4”, recordó Solano.

El Palmar de Troya

Pero si hay un municipio que ha sufrido los desembalses ha sido El Palmar de Troya. El pantano de Torre del Águila sigue desembalsando y y el arroyo Salado continúa inundando parte de la zona de las parcelas. “Aún hay una familia de cuatro personas que no puede acceder a su vivienda porque el camino está impracticable. Hemos pedido asistencia técnica a la Diputación porque somos un pueblo pequeño, de 2.300 habitantes, y no tenemos capacidad para estos gastos tan importantes de arreglos de camino, alquiler de bombas de achique, etc”, explicó Juan Carlos González.

Una situación que se repite cada vez que hay temporal de lluvias. “Vamos a llevar una moción al pleno extraordinario para solicitar a la Confederación la construcción del muro de defensa y el aumento del ancho del canal, anunciado hace años y que nunca se retomó. Tampoco se ha construido la EDAR prometida por la Junta. Cada vez que llueve, se inunda El Palmar, y eso hay que solucionarlo”. Son más de 200 hectáreas sumergidas. Otro de los problemas han sido la falta de mantenimiento en los ojos del puente de las pájaras.

Arahal

El Guadaíra también ha dado algún que otro susto. En Arahal, Alberto Sanrromán, que además de teniente de alcalde es portavoz en la Comsión de Agricultura del Parlamento de Andalucía, incide en lo que el resto de alcaldes: “la saturación de humedad del suelo complicó la situación”. El Guadaíra pasó con 6 metros por encima de su caudal habitual. “La crecida ha dañado las herbáceas y el olivar y ha provocado importantes daños en caminos y vías pecuarias. A esto se suma el trigo, la cebada y la avena que no se sembrarán. Otras como el garbanzo tendrá siembra tardía”.

Écija

Otra de las zonas donde ha habido desalojos, en Isla del Vicario, en Écija, se están realizando trabajos de limpieza y retirada de la lima en los terrenos afectados por la crecida del Genil.