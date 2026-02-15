La Diputación facilitará a los municipios los recursos disponibles

Las cuatro carreteras de la Diputación con daños son VÍA 149 (entre la SE-6101 y Peñaflor), SE-9225 (de Algámitas a Pruna), VÍA 453 (de Pruna a la A-363) y VÍA 225 (de Marchena hacia la A-4). Desde la institución provincial señalan que los técnicos aún están trabajando y que es pronto para cuantificar los daños porque cuando se producen lluvias intensas y crecidas de ríos y arroyos, hay muchos problemas y daños que son evidentes días después de la retirada del agua. El viernes por la mañana el presidente de la Diputación, Javier Fernández estuvo en la Vega del Guadalquivir con el ministro de Agricultura, Luis Planas. Fernández afirmó que las diferentes administraciones deben colaborar “para ver las indemnizaciones oportunas por las pérdidas producidas en el campo, las de los jornales, y las de las peonadas, y las de gran parte de esta cosecha”. Javier Fernández anunció que la Diputación facilitará “los recursos que estén en nuestra mano para intentar que todas esas infraestructuras municipales, caminos rurales, etcétera, que se hayan podido ver afectados, tengan los recursos económicos que le den el blindaje para poder actuar cuanto antes y volver a la normalidad”. De hecho, muchos de los alcaldes afectados han solicitado ayuda a la institución provincial, tanto para hacer frente a las reparaciones de caminos como para el gasto que ha supuesto el alquiler de maquinaria y bombas de achique para vaciar agua de algunas zonas. Por otro lado, los bomberos del consorcio han realizado multitud de intervenciones. Solo desde la 11:00 del viernes 6 a la medianoche del sábado 7, atendieron cerca de 230 incidencias en casi 60 municipios.