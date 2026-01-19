El Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía presenta el cartel del carnaval

El 𝗔𝘆𝘂𝗻𝘁𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗙𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗔𝗻𝗱𝗮𝗹𝘂𝗰𝗶́𝗮 ha presentado oficialmente el cartel anunciador del 𝗖𝗮𝗿𝗻𝗮𝘃𝗮𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟲, que se celebrará del 𝟭𝟮 𝗮𝗹 𝟮𝟮 𝗱𝗲 𝗳𝗲𝗯𝗿𝗲𝗿𝗼, desde el tradicional 𝗝𝘂𝗲𝘃𝗲𝘀 𝗟𝗮𝗿𝗱𝗲𝗿𝗼 hasta el 𝗗𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗶𝗻̃𝗮𝘁𝗮.

La obra es creación del técnico del 𝗚𝗮𝗯𝗶𝗻𝗲𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻, 𝗣𝗲𝗱𝗿𝗼 𝗩𝗲𝗿𝗱𝘂́𝗻, a partir de una idea original del técnico de Cultura, 𝗝𝗼𝘀𝗲́ 𝗠𝗮𝗻𝘂𝗲𝗹 𝗙𝗲𝗿𝗻𝗮́𝗻𝗱𝗲𝘇, y rinde homenaje al corazón del carnaval fontaniego. El cartel representa, a modo de guerreros y superhéroes, a componentes de las 𝗮𝗴𝗿𝘂𝗽𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗰𝗮𝗿𝗻𝗮𝘃𝗮𝗹𝗲𝘀𝗰𝗮𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗶𝗽𝗮𝗿𝗮́𝗻 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗮𝗻̃𝗼 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻, protegiendo los grandes símbolos de esta fiesta: 𝗹𝗮 𝗠𝗮́𝘀𝗰𝗮𝗿𝗮 y 𝗹𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗘𝗻𝘁𝗼𝗿𝗻𝗮𝗼.

En el cartel aparecen reflejadas todas las agrupaciones participantes en el 𝗖𝗮𝗿𝗻𝗮𝘃𝗮𝗹 𝟮𝟬𝟮𝟲. Desde el 𝗔𝘆𝘂𝗻𝘁𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗙𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗔𝗻𝗱𝗮𝗹𝘂𝗰𝗶́𝗮, a través del 𝗚𝗮𝗯𝗶𝗻𝗲𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 y en coordinación con las 𝗱𝗲𝗹𝗲𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗙𝗶𝗲𝘀𝘁𝗮𝘀, 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝘆 𝗧𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼, se ha propuesto la participación en el cartel a 𝘁𝗼𝗱𝗮𝘀 𝗹𝗮𝘀 𝗮𝗴𝗿𝘂𝗽𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗰𝗮𝗿𝗻𝗮𝘃𝗮𝗹𝗲𝘀𝗰𝗮𝘀, siendo la no presencia de algunas de ellas una 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼́𝗻 𝘁𝗼𝗺𝗮𝗱𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗶𝗮𝘀 𝗮𝗴𝗿𝘂𝗽𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀, algo que se quiso dejar claro durante la presentación.

La quema del 𝗘𝗻𝘁𝗼𝗿𝗻𝗮𝗼, dulce típico y emblema del carnaval fontaniego, simboliza el final de las fiestas y el inicio de la Cuaresma. Cada 𝗗𝗼𝗺𝗶𝗻𝗴𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗶𝗻̃𝗮𝘁𝗮, las agrupaciones cantan alrededor del Entornao mientras el fuego comienza, en uno de los momentos más emotivos del carnaval, cargado de simbolismo y sentimiento, en el que nadie quiere despedirse de la fiesta.

La presentación tuvo lugar en el 𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶́𝗯𝘂𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗔𝘆𝘂𝗻𝘁𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 y contó con la intervención de la 𝗱𝗲𝗹𝗲𝗴𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗙𝗶𝗲𝘀𝘁𝗮𝘀, 𝗠𝗮𝗿𝗶 𝗖𝗮𝗿𝗺𝗲𝗻 𝗥𝘂𝗶𝘇, quien aprovechó el acto para 𝗮𝗱𝗲𝗹𝗮𝗻𝘁𝗮𝗿 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗮𝗿𝗻𝗮𝘃𝗮𝗹, una programación que será publicada próximamente de forma completa. Asimismo, invitó a 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀 𝗹𝗼𝘀 𝘃𝗲𝗰𝗶𝗻𝗼𝘀 𝘆 𝘃𝗲𝗰𝗶𝗻𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗙𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗔𝗻𝗱𝗮𝗹𝘂𝗰𝗶́𝗮, así como a quienes visitan la localidad desde fuera, a disfrutar de uno de los carnavales más singulares de la provincia.

En el acto estuvieron presentes el 𝗮𝗹𝗰𝗮𝗹𝗱𝗲 𝗱𝗲 𝗙𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗔𝗻𝗱𝗮𝗹𝘂𝗰𝗶́𝗮, 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝘀𝗰𝗼 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶́𝗻𝗲𝘇, el 𝗱𝗲𝗹𝗲𝗴𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮, 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗖𝗼𝗻𝗱𝗲, junto a otras personas y representantes del ámbito institucional y del carnaval local. Además, en la 𝗳𝗼𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗳𝗶́𝗮 𝗼𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗿𝘁𝗲𝗹, situado en el centro, aparecen también 𝗺𝗶𝗲𝗺𝗯𝗿𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗔𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗧𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗱𝗲 𝗙𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗔𝗻𝗱𝗮𝗹𝘂𝗰𝗶́𝗮 (𝗔𝗙𝗢𝗡𝗧𝗨𝗥), así como 𝗝𝗲𝘀𝘂́𝘀 𝗙𝗲𝗿𝗿𝗼, quien, además de formar parte de la asociación, es 𝗰𝗿𝗼𝗻𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗼𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗩𝗶𝗹𝗹𝗮.

Una presentación que pone en valor la 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗱𝗮𝗱, 𝗹𝗮 𝗲𝗺𝗼𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗹𝗮 𝗲𝘀𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 del Carnaval de Fuentes de Andalucía, y que sirve como antesala a unas fiestas que volverán a llenar las calles de coplas, tradición y convivencia.