El Ayuntamiento de Lora del Río prevé un Plan de Inversiones del Agua de casi 10 millones de euros hasta 2027

El alcalde de Lora del Río, Antonio Miguel Enamorado, acompañado por el concejal-delegado de Agua, Federico Cuevas Cuevas, y el jefe del Servicio Municipal de Agua, Félix Torres, han presentado el Plan de Inversiones del Agua para el periodo 2025-27, dotado con casi 10 millones de euros. El alcalde advirtió que esta es "la mayor inversión en materia de agua de la historia de Lora del Río, puesto que es un ejercicio de transparencia y deber municipal indicar en qué se va a invertir esa subida que se ha producido en el recibo del agua, que no tiene otro objetivo que mejorar la calidad de la misma así como una modernización y mejora de las infraestructuras del ciclo integral del agua; en el periodo 2025 a 2027 vamos a invertir en materia de agua casi 10 millones de aguas, a lo que hay que sumar los 398.000 euros invertidos en los años 2023 y 2024".

Ahora bien, el grueso de este dinero será en 2026, "cuando se ponga en servicio la EDAR que la Junta de Andalucia nos está construyendo con una inversión total de más de 4 millones de euros; ademas, ese año invertiremos más de un millón de euros en la sustitución de tuberías de fibrocemento en el municipio de Lora del Río", señaló Enamorado.

Por su parte, el concejal-delegado de Agua, Federico Cuevas, reconoció que desde el Ayuntamiento tienen "que mejorar muchos puntos en el ciclo integral del agua, pero vamos a realizar una inversión millonaria para dar respuesta a todos los frentes abiertos, nuestra intencion es cambiar y mejorar todo aquello que no este en perfectas condiciones”.

Por último, el jefe del Servicio Municipal de Agua, Félix Torres, hizo un desglose año a año de las cantidades invertidas o que se van a invertir, así como las diferentes actuaciones de cada anualidad. De este modo, entre 2023 y 2024 se invirtieron 398.000 euros en la reparación de 8 filtros de arena de la ETAP, el equipamiento laboratorio ETAP y tratamiento bioaumentación, además de la mejora en la captación de agua desde el Embalse José Torán, la licitación de las mejoras en la estación de pretratamiento a pie de presa y en el tratamiento de bioaumentación.

Durante este año, ha habido una inversión de 500.000 euros con los que se ha licitado la incorporación segunda etapa de la filtración cerrada, se han instalado los caudalímetros, se ha seguido con el tratamiento de bioaumentación y se ha redactado el proyecto de la nuecva ETAP y se ha licitado la balsa de decantación previa a la ETAP, además del nuevo sistema de dosificación de dióxido de cloro y la realización de las mejoras en la estación de pretratamiento a pie de presa: caseta, equipos de medición, depósito de preparación de la disolucion de permanganato potásico, sistema de dosificación automática del permanganato.

En los gastos para este año se incluyen la preparación de la estructura impermeabilizante, la reparación y optimización de los depósitos de almacenamiento, el nuevo equipamiento eléctrico de la ETAP, la memoria valorada de las actuaciones de la ETAP, las mejoras para favorecer la seguridad y la salud de los trabajadores, la reparación y limpieza del tramo de saneamiento del arroyo Churre y el sistema de recloración en puntos críticos de la red.

El mayor montante de la inversión, 6.829.000 euros será en 2026, con la construcción de la balsa, la mejora de la dosificación de reactivos e instalación de cámara de coagulación-floculación, la reparación de decantadores, la instalación de sensores manto lodo, la monitorización en continuo de la calidad del agua y las medidas de vigilancia. Además está prevista la sustitución de tuberías antiguas y problemáticas, la mejora de la sectorización hidráulica y las bonificaciones en la tarifa del agua. A esto se sumará la EDAR de Lora del Río y la evacuación aguas residuales y pluviales en la red de saneamiento de El Priorato, además del tratamiento de bioaumentación y la implantación de plataforma para gestión de facturas e IA para atención de consultas.

El último año de este plan, 2027, tendrá una inversión de 2.629.000 euros que se destinarán a la sustitución de tuberías antiguas y problemáticas, la instalación de equipos de monitorización y control, la sustitución de tuberías de abastecimiento a la localidad desde la ETAP, la renovación de la filtración de arena y el tratamiento de bioaumentación.