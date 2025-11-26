Los bomberos del Consorcio reciben formación práctica sobre rescate en barrancos, taludes y vías ferratas

La formación es fundamental para todo y estar al día es imprescindible para los servicios de emergencia. Por esta razón, unos 30 bomberos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla participaron en un Curso de Rescate en Medio Natural desarrollado entre el 17 y el 21 de noviembre en diferentes puntos de la provincia. El programa, eminentemente práctico, se ha diseñado para reproducir con la mayor fidelidad posible situaciones reales a las que estos profesionales de las emergencias podrían enfrentarse, incorporando ejercicios y supuestos de rescate en escenarios de alta exigencia técnica.

Entre los días 17 y 18 de noviembre, se realizaron ejercicios en Alcalá de Guadaíra, concretamente en la zona conocida como la Retama. Allí se realizaron simulaciones de rescate en taludes de gran pendiente, zonas escarpadas de riberas y caminos. Entre las maniobras desarrolladas destacaron el uso de trípodes para la evacuación de paredes con bordes a 90 grados, el encamillado de personas accidentadas en pared, la trepa de árboles para el rescate de personas en suspensión y trabajos de saneamiento preventivo.

Curso de rescate en medio natural de los bomberos.

El curso continuó los días 19 y 20 en el Pico del Hacho, en el término municipal de Lora de Estepa, un enclave que cuenta con una escuela de escalada deportiva y una vía ferrata. En este entorno, se impartieron talleres de maniobras de rescate en pared, rescate de deportistas en vías ferratas, maniobras de contrapesos y un completo módulo de colocación de anclajes de expansión, anclajes extraíbles y flotantes.

Curso de resacate en medio natural de los bomberos del Consorcio Provincial.

Las prácticas incluyeron maniobras en diferentes alturas, que han rondado los 60 y 80 metros, con el objetivo de favorecer la adaptación de los participantes a escenarios habituales en diversas zonas de la provincia de Sevilla, donde pueden producirse emergencias reales.

La última jornada, el 21 de noviembre, se desarrolló en el barranco del Calzadillas, en el término municipal de Almadén de la Plata. En este enclave se trabajó en rescates verticales en entornos acuáticos y en ejercicios de rescate con puente grúa, especialmente útiles para el rescate en ríos y riadas, así como canales de agua.

Curso de rescate en medio natural de bomberos

También en Almadén, se trabajó con instalación de tirolinas y su uso con camilla, además de la simulación del rescate de un deportista bloqueado en una cascada.

Curso de rescaarte en medio natural del Consorcio Provincial de Bomberos

El curso ha sido eminentemente práctico, dirigido a profesionales con conocimientos previos en las maniobras de progresión por cuerda y el rescate urbano. Ha contado con un cuadro docente de reconocido prestigio en el ámbito del rescate vertical en sus diferentes modalidades, el rescate urbano, en espacios confinados, en montaña e industrial. Todos los docentes cuentan con una dilatada experiencia tanto en intervenciones reales como en formación y capacitación de profesionales del trabajo en altura y el rescate vertical.