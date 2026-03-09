El centro de salud de El Saucejo estrena nueva área de Urgencias y gabinete odontológico

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, junto a la alcaldesa de El Saucejo (Sevilla), María Moreno, ha inaugurado hoy la reforma integral del centro de salud del municipio, que estrena nueva área de Urgencias y amplía su cartera de servicio con un gabinete odontológico, tras una inversión cercana a los 756.000 euros, financiados por el Ayuntamiento de El Saucejo, la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y Fondos Europeos.

Antonio Sanz ha destacado que esta reforma ha permitido modernizar el centro de salud, dotarlo con mejor equipamiento y ampliar la cartera de servicios "para dar la mejor respuesta a los más de 13.000 vecinos que atiende tanto de El Saucejo como de Los Corrales, Martín de la Jara, Algámitas y Villanueva de San Juan".

En concreto, ha detallado, se ha reformado la planta baja, y la planta alta, que antes era la vivienda del médico y que ha sido adaptada e incorporada al centro. Para ello, “se han conectado ambas plantas y hemos instalado el equipamiento y el material clínico necesario para que el centro disponga de un gabinete odontológico”.

Además, la reorganización de la planta baja ha permitido mejorar el Área de Urgencias, que ahora cuenta con una zona de admisión, sala de espera, consulta de enfermería, consulta médica, sala de críticos y de observación diferenciadas del centro de salud.

“El Saucejo tiene ya un centro de salud con todas las garantías para atender a los vecinos y para que los profesionales desarrollen su trabajo en las mejores condiciones. Ese era el objetivo del Gobierno andaluz y, una vez más, cumplimos con lo prometido", ha valorado Antonio Sanz.

El titular de Sanidad ha recordado que "estamos impulsando una profunda transformación del sistema sanitario” que incluye la modernización de infraestructuras y equipamiento, con más de 1.800 actuaciones. “Además, desde 2019 hemos construido 100 nuevas infraestructuras gracias a una inversión de más de 2.800 millones de euros"; ha añadido.

En la provincia de Sevilla la inversión ha superado los 171 millones de euros y a lo largo de 2026 se invertirán otros 50 millones a través del Plan de Infraestructuras Sanitarias “más ambicioso de nuestra historia”, ha subrayado antes de apuntar que “este año se terminarán o pondrán en marcha un total de 69 nuevas infraestructuras sanitarias en Andalucía”.

Decreto de difícil cobertura

En paralelo a las infraestructuras, ha continuado el consejero, "también estamos impulsando la incorporación de más profesionales para dar la mejor respuesta a los andaluces" y, ha reconocido, “hemos avanzado mucho, pero estamos empeñados en alcanzar una mayor equidad, para que todos los andaluces, vivan donde vivan, tengan la mejor asistencia sanitaria”.

Con este objetivo, en diciembre se aprobó un decreto para cubrir mediante concurso de méritos 364 plazas en zonas de difícil cobertura. En el primer concurso de méritos se han ofertado 187 plazas, de las que 125 correspondían a médicos de familia y 62 a pediatría.

En este punto, Antonio Sanz ha anunciado que se han recibido 134 solicitudes para cubrir los 125 puestos de médicos de familia. “Precisamente, la convocatoria vigente prevé que uno de estos médicos de familia y dos pediatras vengan a El Saucejo”, ha apuntado.

El titular de Sanidad ha terminado su intervención destacando que a finales del año pasado se aprobó un “refuerzo histórico” de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud con la incorporación de 3.893 profesionales de los que 650 se están incorporando ya en la provincia de Sevilla. “En definitiva, seguimos mejorando, modernizando y transformando nuestro sistema sanitario”, ha concluido.

El acto ha contado con la presencia, además, del viceconsejero de Sanidad, Nicolás Navarro; del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez; y la delegada territorial de Salud y Consumo en Sevilla, Silvia Pozo, entre otras autoridades.