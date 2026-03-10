El concepto de vivienda pública de la Diputación se hace realidad en Morón y Los Palacios

La vivienda es el gran problema de la provincia, a través de Sevilla Activa, la Diputación está poniendo en marcha su apuesta por una vivienda pública que no alcance más de 115.000 euros en venta y unos 350 en alquiller. La firma del convenio con los ayuntamientos de Morón de la Frontera y Los Palacios permitirá a estos dos municipios "socializar el mercado de la vivienda", según explicó el alcalde de Morón, Juan Manuel Rodríguez. Se trata de 31 viviendas de nueva construcción en la barriada de El Pantano, en unos terrenos municipales cedidos a la insitución provincial, que será quien construya las viviendas. "Es difícil para un municipio como el nuestro, con 28.000 habitantes, abarcar la construcción de vivienda sin la cooperación con otras administraciones".

Por otro lado, las 50 que irán en Los Palacios, concretamente en Los Chapatales, son una promoción rescatada por el Ayuntamiento palaciego de un fondo buitre. "Tuvimos que ir al Consejo Consultivo para rescatarla y las viviendas estaban concluidas en un 60%, lo que nos permite que el precio de salida de 48 de ellas sea de 91.500 euros, mientras que las dos restantes, que son adaptadas, el precio es de 76.000 euros. Desde hpy se pueden solicitar hasta el 24 de marzo a través de la web del Ayuntamiento palaciego", señaló su alcalde, Juan Manuel Valle, quien recalcó la importancia de la cooperació institucional para sacar adelante proyectos como este.

Las viviendas en Los Palacios se ubican en la pedanía de Los Chapatales. Se trata de 2 viviendas de una planta con 2 dormitorios (adaptadas), y 48 viviendas de dos plantas, con 3 dormitorios. Las 50 viviendas de Los Palacios se adjudicarán conforme a los siguientes cupos: 2 viviendas adaptadas a personas discapacitadas por movilidad reducida; 5 viviendas para situaciones específicas (víctimas violencia de género, personas dependientes o con discapacidad, emigrantes retornados); 33 viviendas para jóvenes menores de 35 años; y 10 viviendas de cupo general.

Los precios son de casi 76.000 euros para las dos viviendas adaptadas (73,3 m² útiles con cocina, salón-comedor, dos dormitorios y baño distribuidos en una planta), y algo más de 91.000 euros para las 48 restantes (88 m2 entre cocina, salón-comedor, tres dormitorios, aseo y baño, distribuidos en dos plantas), en ambos casos habría que añadir al precio el IVA correspondiente.

Por otro lado, el alcalde de Morón anunció que la licitación del concurso de ideas para el diseño de las viviendas, que serán adosadas con tres dormitorios.

El presidente de la Diputación de Sevilla, ha advertido que la institución "no pretende competir con el sector privado, pero somos conscientes de que hay un sector de la población desplazado dentro del mercado inmobiliario por sus altos precios. Este modelo es exportable a otras administraciones”, añadía el presidente, “es necesario meter dinero público para abaratar los precios, hay que considerar a la vivienda como un equipamiento”. Asimismo valoró la “tercera vía” que abre la Diputación con esta iniciativa de hoy. Las anteriores se centran en el Cortijo de Cuarto, y en las subvenciones a ayuntamientos para abaratar tanto precios de venta –máximo de 115.000 euros- como de alquiler –máximo de 350 euros- de las viviendas.

Las viviendas se adjudicarán en régimen de compraventa y será Sevilla Activa la encargada tanto de la licitación como de la construcción. Paralelamente, el Ayuntamiento actualizará el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda mediante una ordenanza. Las personas interesadas pueden informarse en la Oficina Municipal de Vivienda, ubicada en la OMIC, en el edificio de las Filipensas.

Durante el acto de la firma del convenio, tanto los alcaldes como el presidente de la Diputación han recordado que la competencia en vivienda es autonómica. "Con este tipo de acciones demostramos a la Jutna de Andalucía que se puede hacer vivienda pública de esta manera. Hay que

Como marca la Ley de Vivienda de Andalucía, para ser beneficiario de una de estas viviendas debe acreditarse disponer de recursos económicos para llevar una vida independiente con un grado adecuado de autonomía.

Sorteos

Se celebrará un sorteo ante notario, que establecerá el orden de prelación en cada uno de los cupos, si hubiera más demandantes que viviendas. Siempre con prioridad de las personas que estén inscritas en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida con una antigüedad mínima de seis meses desde el inicio del plazo de inscripción en el presente proceso.

Los solicitantes que no pertenezcan a ninguno de los cupos específicos deberán seleccionar la opción de Cupo General. El orden de inscripción no genera ninguna preferencia en la adjudicación de las viviendas.