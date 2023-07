La consejera de Salud pide a los afectados por la contaminación de Coria que "confíen en el criterio médico"

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha transmitido un mensaje de "tranquilidad" a los vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria del Río (Sevilla) afectados por la contaminación derivada de una fuga de hidrocarburos de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L., con los que ha asegurado que "no tengo problema en sentarme" para pedirles que "confíen en el criterio médico" y garantizarles que "se les está atendiendo bien" y "se está haciendo todo lo necesario" desde el punto de vista sanitario.

Así lo ha sostenido la titular andaluza de Salud en la comisión parlamentaria a preguntas de la parlamentaria de Vox Ana María Ruiz, que ha recordado que los afectados reclaman un "estudio toxicológico". En su intervención, Catalina García ha recordado que de los 138 afectados por el incidente ocurrido en 2017, se les sigue haciendo un "seguimiento específico" en Atención Primaria y en Medicina Interna del Virgen del Rocío a un 20%. El resto de los afectados "desde 2018 hasta la fecha, no han ido a consultas de Atención Primaria", ha puntualizado.

La consejera ha detallado que estos afectados a los que aún se les está haciendo un control "tienen un médico en Medicina Interna del Virgen del Rocío referente sólo para ellos. No los tenemos dando vueltas sino que están referenciados desde Primaria y con su médico de Medicina Interna". A estos pacientes, la consejera les ha pedido que "confíen en el criterio médico, que confíen en lo que en cada momento se decide que tienen que hacer".

En esta línea, ha abundado, "hacer pruebas por hacer pruebas no es beneficioso para nadie". En este sentido, ha remarcado que estos afectados "tienen acceso y pueden hablar" con los responsables de Salud, al tiempo que ha señalado que "hay un proyecto en marcha desde marzo de este año de rehabilitación de la zona donde se produjo el incidente". En cuanto a la calidad del aire, "Medio Ambiente nos dice que es buena", ha apostillado. "A mí me gustaría que sintieran la atención" que se les está prestando, ha reconocido Catalina García, que reconoce que "quizás ése es el problema, que no hemos sido capaces de explicarles todo lo que se está haciendo".

La plataforma de afectados tiene además abierto un litigio. Sobre este asunto, han elevado un escrito a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para demandar un "impulso procesal" al litigio contra diferentes actos y "silencios administrativos" al respecto del Ayuntamiento de la localidad, la Consejería de Salud y la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

En su escrito, recogido por Europa Press, el colectivo de afectados expone que "el 29 de marzo de 2022 fue dictada providencia" por parte de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA, dejando "constancia de la recepción de los escritos de conclusiones de todas las partes del proceso, quedando el pleito concluso y los autos pendientes de señalamiento de día para votación y fallo", pues "desde entonces han transcurrido un año y tres meses sin que hasta la fecha haya sido notificada ninguna resolución del procedimiento judicial".

Este proceso corre paralelo pero por separado respecto a la investigación del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Coria del Río, que indaga la vertiente penal de la citada fuga de hidrocarburos en la gasolinera, a cuenta del impacto de la misma.