Coria del Río pone en funcionamiento el nuevo Centro de Tratamiento de Adicciones

Tras siete años de espera, ha comenzado a estar operativo el nuevo Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA) en Coria del Río, ubicado entre la barriada de la Blanca Paloma y la Dehesa del Rey. La actividad del edificio es de titularidad compartida entre el ayuntamiento coriano y la Diputación de Sevilla. El consistorio se encarga de aportar la infraestructura y el mantenimiento del edificio, mientras que la Diputación de Sevilla lo dotará del personal necesario.

Con esta apertura se pone fin a un proceso laborioso de años. Ahora, las familias corianas y de los municipios colindantes se verán beneficiados con un centro cercano y accesible donde las personas afectadas podrán ser tratadas del problema de adicciones sin tener que desplazarse tan lejos como hasta ahora, que tenían que ir a Miraflores. La delegada de Bienestar Social del ayuntamiento de Coria del Río, María José Cantón, ha comentado que “esto es el inicio de una gran estrategia en la lucha contra la droga. La intención es que exista una coordinación muy importante entre los servicios sociales de la localidad, las asociaciones del municipio que trabajan las adicciones, el área de salud del pueblo y el CTA, de manera que el trabajo común tenga los resultados más positivos posibles tanto para los usuarios que sufren adicciones como para sus familias.”

Este CTA se abre en un momento en el que cada vez hay más adicciones, no sólo las drogas o el alcohol, sino también las adicciones que no requieren sustancias como son los videojuegos, la ludopatía y cualquier situación que atrapa al ciudadano y hace que no pueda controlar su conducta. Todo ello se puede tratar en el CTA de Coria del Río, que cuenta con enfermería, psicología, espacios para terapias grupales... todo lo requerido para lograr la homologación de la Consejería de Salud de la Junta de la Andalucía.

El alcalde de Coria del Río, Modesto González, ha destacado la importancia de este hecho alegando que “se trata de un día muy importante para el municipio. Llevamos muchos años de trabajo para poder hacer posible esta apertura y, al fin, lo hemos conseguido. Es fundamental que el centro esté cerca del paciente para que la distancia no sea un inconveniente a la hora de acudir al tratamiento. Además, está en un centro muy histórico para el pueblo. Aquí estuvo el primer colegio de la Blanca Paloma, después el Taller Ocupacional Amaro, está a las puertas de la Dehesa del Rey... Está en un sitio muy emblemático.”

Para hacer posible esta apertura, el edificio ha tenido que ser rehabilitado. Por ello, desde el ayuntamiento se ha actuado en los revestimientos, fontanería, los sanitarios, la instalación eléctrica, carpintería, cerrajería, ventanas, pintura... todo ello dentro del programa municipal de actuaciones en materia de asistencia social primaria, que ha supuesto una inversión cercana a los 100.000 euros con cargo al Plan Actúa.