Una decena de pueblos de Sevilla están en alerta o riesgo alto por virus del Nilo

Detalle de una de las trampas instaladas en los municipios de la provincia para la detección de virus del Nilo.

La provincia de Sevilla mantiene activadas las alertas por fiebre del Nilo Occidental (FNO) en ocho municipios y una entidad poblacional, tras la confirmación de nuevos casos en équidos en Burguillos y la urbanización perteneciente a Carmona, Torrepalma. Estas localizaciones en la provincia se suman a las localidades de Las Cabezas de San Juan, Morón de la Frontera, La Rinconada, Almensilla, San Juan de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe y Gelves, todas ellas en distintos periodos de vigilancia activa.

Además, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha informado de que Benacazón se encuentra en riesgo muy alto y que la Cañada de los Pájaros, en La Puebla del Río, se mantiene en riesgo alto, tras detectarse circulación del virus en mosquitos capturados en trampas de vigilancia.

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha decretado que las áreas en alerta de Burguillos y Torrepalma (Carmona) se mantendrán al menos hasta el 11 de diciembre, con el objetivo de reforzar las medidas de vigilancia entomológica, animal y humana y aumentar la información a la ciudadanía y centros educativos del entorno.

Refuerzo de controles y medidas preventivas

Los ayuntamientos implicados han sido informados por la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Sevilla, que recuerda la obligación de intensificar los tratamientos de control de mosquitos tanto en los núcleos de población como en zonas situadas hasta 1,5 kilómetros, identificadas como focos larvarios o refugios de adultos.

Entre las recomendaciones a la población, Sanidad insiste en usar repelentes registrados, vestir ropa clara que cubra la piel, evitar salir al amanecer o al atardecer y eliminar posibles zonas de agua estancada, especialmente en piscinas, macetas o cubos. En el caso de las piscinas fuera de temporada, se aconseja mantener niveles adecuados de cloro, recirculación de agua o taparlas correctamente para evitar que se conviertan en focos de cría.

Más de 40 municipios sevillanos en niveles de riesgo

El Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental 2025, aprobado por la Junta el pasado febrero, mantiene a 44 municipios de la provincia de Sevilla en alguno de los niveles de riesgo establecidos (bajo, medio o alto). El plan recuerda que ningún municipio andaluz está exento de riesgo, por lo que todas las localidades deben mantener activas las medidas de control del mosquito vector.

La Consejería de Sanidad ha reiterado su llamamiento a no relajar las medidas de prevención, especialmente entre la población más vulnerable, ante el repunte de casos detectado durante las últimas semanas de noviembre.