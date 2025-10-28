El Defensor del Pueblo abre una queja por los continuos cortes de internet y teléfono en la Sierra Morena de Sevilla

Algunos vecinos de Cazalla de la Sierra buscando conexión a internet en uno de los puntos de la localidad con cobertura.

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha iniciado una queja de oficio ante los frecuentes cortes en el servicio de telefonía e internet que afectan a diez municipios de la Sierra Morena sevillana, donde residen unos 13.000 habitantes, muchos de ellos personas mayores. Según la institución, estos cortes se producen “prácticamente todas las semanas desde principios de 2025” y pueden superar las doce horas.

En la queja, la Defensoría señala que ha considerado “oportuno abrir una nueva queja de oficio y consultar a la operadora responsable del servicio universal de telecomunicaciones sobre los posibles avances y soluciones que garanticen un servicio de telefonía e internet adecuado en la Sierra Morena sevillana”.

El organismo pone especial atención en cómo la falta de cobertura afecta a la vida cotidiana, incluyendo el uso de cajeros automáticos, pagos con tarjeta en comercios, la dispensación de medicamentos en farmacias y el funcionamiento de sistemas de teleasistencia para personas mayores. También advierte de que estas interrupciones han tenido consecuencias graves en la salud y la atención de urgencias, con casos como la suspensión de operaciones en el hospital de Constantina o la falta de funcionamiento del teléfono de emergencias 112, lo que supone “un riesgo vital”.

Según el Defensor, el Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra recabó el pasado verano información de las operadoras que sugiere que “algunos de los cortes podrían haberse producido por sabotajes”. Sin embargo, desde el Consistorio insisten en que, más allá de su origen, resulta imprescindible garantizar un servicio estable y de calidad para asegurar el desarrollo económico, social y sanitario de la loca