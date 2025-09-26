Cazalla de la Sierra vuelve a quedarse incomunicada: "Estamos cansados"

Algunos vecinos de Cazalla de la Sierra buscando conexión a internet en uno de los puntos de la localidad con cobertura.

Los vecinos de Cazalla de la Sierra han vuelto a sufrir una nueva caída en los servicios de telefonía e internet, una situación que arrastran desde el pasado mes de febrero de manera selectiva en distintos puntos del municipio y que ha provocado una creciente indignación en la localidad. La nueva incidencia ha dejado en las últimas horas a buena parte del municipio incomunicada, sin acceso a llamadas telefónicas ni a internet, afectando también servicios esenciales como cajeros automáticos, pagos con tarjeta, dispensación de medicamentos en la farmacia o el sistema de teleasistencia para personas mayores.

Ante la persistencia del problema, el alcalde de Cazalla, Adrián Torres, ha reiterado su preocupación y ha exigido a las compañías responsables que actúen con urgencia. "Estamos cansados y preocupados por esta situación de desamparo y de nulas soluciones. Es una situación insostenible", expresó el regidor en un comunicado oficial difundido por las redes sociales del Ayuntamiento.

Según avisó el regidor el pasado mes de julio, los informes recibidos por parte de las operadoras apuntarían a que algunos de los cortes podrían deberse a posibles sabotajes. No obstante, desde el Consistorio insisten en que, más allá del origen, "es imprescindible garantizar de inmediato un servicio de telecomunicaciones estable y de calidad para los vecinos y vecinas del municipio".

Llamamiento a los vecinos para reclamar indemnizaciones

A raíz de las gestiones realizadas por el propio Ayuntamiento, las compañías han solicitado información específica de cada persona afectada por los cortes, siempre que dispongan de un contrato en vigor con alguna de estas operadoras. El objetivo es tramitar las indemnizaciones correspondientes de manera individualizada.

Por ello, desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a todos los usuarios afectados de ambas compañías para que rellenen y entreguen el formulario que se ha adjuntado en la comunicación oficial. Este puede presentarse presencialmente o enviarse por correo electrónico a jordimullor@cazalladelasierra.es antes del 31 de octubre.

“Es imprescindible que todas las personas afectadas colaboren enviando sus datos. Solo así podremos incluirlos en el expediente y conseguir que las compañías respondan como corresponde”, señalan fuentes municipales.

Además de esta acción colectiva, el Ayuntamiento insiste en la importancia de que cada afectado interponga una reclamación individual ante su operadora. “Cuantas más reclamaciones individuales se presenten, mayor será la presión que podemos ejercer para que se adopten medidas reales y urgentes”, afirman desde el Consistorio.

En este sentido, Adrián Torres ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá reclamando “ante todos los organismos posibles” un servicio digno de telecomunicaciones, vital para el desarrollo económico, social y sanitario de Cazalla de la Sierra.

Los cortes de servicio no solo causan molestias personales, sino que también afectan gravemente al funcionamiento diario del municipio. Comercios que no pueden operar, vecinos que no pueden trabajar desde casa, mayores sin acceso a su sistema de teleasistencia, y profesionales sanitarios sin conexión para emitir recetas electrónicas son solo algunos de los efectos colaterales de esta crisis de conectividad.

Cazalla de la Sierra no es el único municipio afectado por este tipo de incidencias. Otros pueblos de la Sierra Morena sevillana también han denunciado problemas similares en los últimos años. Sin embargo, en Cazalla, la frecuencia e intensidad de los cortes ha generado una situación límite que sus vecinos ya no están dispuestos a tolerar.