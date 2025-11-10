SUCESOS
Despliegue de bombarderos B-52 de EEUU en la base de Morón para ejercicios de la OTAN en Europa
Despliegue de bombarderos B-52 de EEUU en la base de Morón para ejercicios de la OTAN en Europa / USAF

Despliegue de bombarderos B-52 de EEUU en la base de Morón para ejercicios de la OTAN en Europa

La Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) ha iniciado un nuevo despliegue de bombarderos estratégicos B-52 en España. Las aeronaves operarán desde la Base Aérea de Morón de la Frontera durante las próximas semanas, participando en maniobras y ejercicios conjuntos con socios de la OTAN, enfocados principalmente en el flanco este de Europa y la región del Báltico.

El destacamento, parte de la misión de disuasión y entrenamiento de EEUU en el continente, busca reforzar la interoperabilidad con los aliados. La USAF ha compartido una fotogalería de del viaje y la espectacular llegada de los aviones a la base, destacando el momento en el que pasan por el Estrecho de Gibraltar, la escolta por un eurofighter español o el aterrizaje.

Despliegue de bombarderos B-52 de EEUU en la base de Morón para ejercicios de la OTAN en Europa
1/12 Despliegue de bombarderos B-52 de EEUU en la base de Morón para ejercicios de la OTAN en Europa / USAF
2/12 Despliegue de bombarderos B-52 de EEUU en la base de Morón para ejercicios de la OTAN en Europa / USAF
3/12 Despliegue de bombarderos B-52 de EEUU en la base de Morón para ejercicios de la OTAN en Europa / USAF
4/12 Despliegue de bombarderos B-52 de EEUU en la base de Morón para ejercicios de la OTAN en Europa / USAF
5/12 Despliegue de bombarderos B-52 de EEUU en la base de Morón para ejercicios de la OTAN en Europa / USAF
6/12 Despliegue de bombarderos B-52 de EEUU en la base de Morón para ejercicios de la OTAN en Europa / USAF
7/12 Despliegue de bombarderos B-52 de EEUU en la base de Morón para ejercicios de la OTAN en Europa / USAF
8/12 Despliegue de bombarderos B-52 de EEUU en la base de Morón para ejercicios de la OTAN en Europa / USAF
9/12 Despliegue de bombarderos B-52 de EEUU en la base de Morón para ejercicios de la OTAN en Europa / USAF
10/12 Despliegue de bombarderos B-52 de EEUU en la base de Morón para ejercicios de la OTAN en Europa / USAF
11/12 Despliegue de bombarderos B-52 de EEUU en la base de Morón para ejercicios de la OTAN en Europa / USAF
12/12 Despliegue de bombarderos B-52 de EEUU en la base de Morón para ejercicios de la OTAN en Europa / USAF

