Detenido un vecino de Estepa tras fingir una relación amorosa con una mujer para sacarle dinero

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Estepa como presunto responsable de un delito de estafa en la modalidad conocida como love scam o estafa del amor. El arrestado habría mantenido durante aproximadamente seis meses una supuesta relación sentimental con una mujer de Los Alcores con el objetivo de obtener dinero de forma fraudulenta.

La investigación arrancó tras la denuncia presentada por la víctima en dependencias de la Guardia Civil de Los Alcores. Según manifestó a los agentes, los hechos se iniciaron a mediados del año pasado, cuando conoció a través de redes sociales a un hombre con quien comenzó lo que ella percibió como una relación de pareja. El Área de Investigación del instituto armado verificó el procedimiento empleado por el ahora detenido, quien utilizó mensajes con lenguaje afectivo y romántico para establecer un vínculo emocional intenso con la denunciante.

Una vez conseguida la confianza de la mujer y generada cierta dependencia emocional, el presunto estafador comenzó a solicitar dinero de manera reiterada bajo diversos pretextos. En todos los casos prometía devolver las cantidades completas en cuanto recibiera una indemnización pendiente de su aseguradora.

Encuentros presenciales para reforzar el engaño

Para no despertar sospechas y dar verosimilitud a la supuesta relación, el investigado llegó a desplazarse hasta la localidad donde residía la víctima para mantener contacto personal con ella. Durante estos encuentros, aprovechaba para solicitar nuevos préstamos monetarios argumentando que debía hacer frente a pagos imprevistos.

Ruptura del contacto tras pedir la devolución

Después de aproximadamente seis meses de relación y ante la sospecha de estar siendo víctima de un fraude, la mujer exigió la devolución de las cantidades entregadas. En ese momento, el presunto autor cesó toda comunicación y bloqueó todos los canales de contacto disponibles, impidiendo cualquier tipo de interlocución.

A raíz de estos acontecimientos, el Área de Investigación de Los Alcores desarrolló las gestiones necesarias para identificar al presunto responsable de los hechos delictivos. Las pesquisas permitieron localizar al sospechoso, un vecino de Estepa que fue detenido y puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.

La Guardia Civil continúa analizando la información obtenida del detenido con el objetivo de determinar si existen más personas perjudicadas por este mismo procedimiento. Los investigadores no descartan nuevas actuaciones policiales en caso de localizarse nuevas víctimas de esta modalidad de estafa sentimental.