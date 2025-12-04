Detenido un vecino de Lora del Río por ser el presunto autor del robo con fuerza en el interior de 69 vehículos

La Guardia Civil en el marco de la operación Aljucal ha procedido a la detención de un vecino de la localidad de Lora del Río como presunto autor de un delito de robo en el interior de 69 vehículos en la propia localidad.

La investigación se inicia tras tener conocimiento del aumento de este tipo de hechos delictivos que produjeron una gran alarma social en la localidad. La Guardia Civil constató el modus operandi llevado a cabo, consistiendo en la fractura de las lunas del vehículo y sustrayendo principalmente herramientas y maquinaria, constatando los investigadores que dichos hechos siempre eran realizados durante altas horas de la madrugada, valiéndose de la ausencia de vecinos en la vía pública.

A raíz de estas averiguaciones se estableció un dispositivo de vigilancia discreta en las zonas presumiblemente de actuación del principal sospechoso. Se da la circunstancia que en uno de estas vigilancias esta persona se vio sorprendido de forma flagrante tras fracturar la ventanilla de un vehículo percatándose de la presencia policial y dándose a la fuga.

Como consecuencia de estos hechos se procedió a establecer un cierre perimetral con altas medidas de seguridad sobre el domicilio del sospechoso, al tratarse de una persona proclive a la fuga por cualquier vía ante la presencia de efectivos policiales, evitando la huida y procediendo a su detención en el interior de su domicilio.

La investigación finaliza con la detención de esta persona siendo puesta junto con las diligencias ante la Autoridad Judicial competente como presunto autor de diversos delitos de robo en interior de vehículos, constándole igualmente en vigor una requisitoria de búsqueda, detención y personación ante sede judicial.

Denuncia Telemática en la Guardia Civil

La Guardia Civil destaca la puesta en marcha de la Denuncia Telemática con firma electrónica disponible a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil (https://guardiacivil.sede.gob.es) o directamente en la propia web de la Guardia Civil (www.guardiacivil.es).

Este servicio permite la presentación de denuncias de forma rápida y segura, facilitando los trámites y evita desplazamientos innecesarios y dificultosos para la ciudadanía, y por último se suma como herramienta complementaria a los canales tradicionales de comunicación.

¿Qué tipos de denuncias podemos presentar en la denuncia telemática?

• Daños

• Hurtos

• Pérdida o extravío de documentación

• Localización de documentación

• Sustracción de vehículos y/o en su interior

• Cargos fraudulentos con tarjetas bancarias o por otros medios de pago electrónico