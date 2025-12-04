La rotura de la vía provoca retrasos en todos los trenes entre Santa Justa y Jardines de Hércules, excepto AVE

La rotura de la vía entre Santa Justa y Jardines de Hércules, una avería reparada a las 9:25 de este jueves, ha generado retrasos generalizados en todos los trenes que se mueven en este tramo de Sevilla, excepto los de Alta Velocidad, que funcionaron con normalidad. Fueron 15 los trenes afectados entre larga distancia (LD), media distancia (MD) y los Cercanías de Sevilla de tres líneas: C1, C4 y especialmente la C5. En esta última línea la demora que han sufrido los viajeros ha sido de 20 a 50 minutos, según el canal de información de Renfe. En los demás trenes afectados de LD y MD el retraso medio estimado fue de 13 minutos.

Se ha visto afectado el túnel de San Bernardo que está entre las estaciones de Santa Justa y Jardines de Hércules.

Los trenes con retrasos por esta avería han sido el larga distancia 11695 Cádiz-Madrid, con un retraso de 22 minutos, 5 trenes de media distancia con un retraso medio de 19 minutos y 9 trenes de Cercanías de las líneas C-1, C-4 y C-5 de Sevilla con un retraso oficial medio de 13 minutos, informa Adif.

Según información del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la avería se ha originado por la rotura del carril entre los desvíos 5 y 7 de Sevilla Santa Justa, lo que afecta a la vía II con la estación de La Salud. A las 08.25 h se ha suspendido la circulación por vía II entre Sevilla Santa Justa y La Salud para la reparación de la avería con un previsión de que pueda estar reparada en 1 hora y 30 a 2 horas. Los trenes circulan por la vía I banalizada.

Adif explica que esta rotura de la vía "suele pasar por el paso continuo de los trenes, que pesan mucho". La rotura se detectó a las 3:45 horas de esta madrugada exactamente.

Detalle de la afectación a los Cercanias de Sevilla

Línea C-5

Una avería en la infraestructura provoca demoras y supresiones parciales.

Varios trenes finalizan antes de su recorrido.

Importantes retrasos acumulados, algunos superiores a 45–50 minutos.

📅 Detalle de incidencias

06:43h – Demora de 43 min (Jardines de Hércules → Benacazón).

07:27h – Demora de 17 min (Dos Hermanas → Benacazón).

07:58h – Demora de 38 min (Benacazón → Jardines de Hércules).

07:58h (actualización) – Demora aumenta a 45 min.

Tren finaliza en Santa Justa (no continúa a Jardines de Hércules).

Viajeros dirigidos a Línea C-1.

08:35h – Tren no presta servicio entre Santa Justa ↔ Jardines de Hércules.

10:00h – Mismo patrón: tren no presta servicio entre Jardines de Hércules ↔ Santa Justa.

📉 Impacto operativo

Afectación severa en la franja 06:40–10:00.

Varias supresiones parciales → pérdida de conectividad con el sur.

Reforzamiento necesario con C-1 para absorber viajeros.

Línea C-4 (Circular)

Múltiples cancelaciones consecutivas desde primera hora.

Activación de servicio especial por carretera.

Demoras acumuladas de aproximadamente 20 minutos.

📅 Detalle de incidencias

05:54h – Tren no presta servicio.

06:23h – Tren no presta servicio.

06:52h – Tren no presta servicio.

Se activa transporte sustitutorio por carretera.

Viajeros encaminados al tren de 07:27h.

08:29h – Tren no presta servicio.

Siguiente tren programado a 08:57h (con posible demora).

Demoras generales: ~20 minutos.

📉 Impacto operativo

Alta afectación al inicio del servicio.

Necesidad de transporte alternativo.

Reducción significativa de frecuencia durante más de 3 horas.

Línea C-1

Demoras sostenidas entre 15 y 30 minutos.

Afectación atribuida también a avería en la infraestructura.

Aumento de carga debido a desvío de viajeros desde C-5.

📅 Detalle de incidencias

06:40h – Demora de 18 min (Lora del Río → Utrera).

07:00h – Demora de 16 min (Lora del Río → Utrera).

07:40h – Demora de 20 min (Lora del Río → Utrera).

Demoras generales: entre 15 y 30 min.

Causa: avería en la infraestructura.

📉 Impacto operativo

Servicio mantenido pero con retrasos recurrentes.

Sobrecarga por absorción de viajeros procedentes de C-5.