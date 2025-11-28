Renfe inicia obras de mejora en la estación de tren de La Rinconada por 69.000 euros

Renfe ha iniciado este viernes las obras de adecuación de castilletes de ascensores y otras actuaciones complementarias en la estación de La Rinconada, que forma parte de las líneas C1 y C3 del Núcleo de Cercanías de Sevilla.

El objetivo de estos trabajos de adecuación de los castilletes de los ascensores, cuyo presupuesto asciende a 69.340,49 sin IVA con un plazo de ejecución de poco más de un mes, es prolongar la vida útil de los equipos de elevación y optimizar su rendimiento.

Entre los principales trabajos, cuya contrata adjudicataria es la UTE. Coymal S.L.-Requena y Vías S.L.U, destacan la impermeabilización de las cubiertas, la instalación de vinilos de control solar, así como la mejora de la instalación de recogida de agua. Estas actuaciones minimizarán las molestias ocasionadas por las altas temperaturas y humedades que afectan al correcto funcionamiento de los equipos de elevación.

Asimismo, se llevará a cabo la modernización de la imagen del edificio de la estación mediante la reposición del falso techo de los pórticos de entrada al edificio de viajeros.

Estos trabajos se han realizado recientemente en las estaciones de Jardines de Hércules, Dos Hermanas, Los Rosales y Lora del Río. Con esta actuación, Renfe refuerza su compromiso con la mejora continua de las estaciones de Cercanías, apostando por la fiabilidad y la calidad en la prestación del servicio