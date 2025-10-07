Los trenes de Cercanías en Sevilla registran retrasos en uno de cada cinco viajes

El servicio de Cercanías de Sevilla registró en septiembre de 2025 unos niveles de puntualidad que dejan margen para la mejora. Según los datos publicados por Renfe, el 79,2 % de los trenes llegó con algún retraso, lo que supone que uno de cada cinco convoyes no llegó a su hora.

El retraso medio fue de 3,5 minutos, con un total de 3.841 circulaciones que transportaron a 569.000 pasajeros durante el mes de septiembre.

El informe refleja un comportamiento desigual de los principales indicadores. Si bien el cumplimiento del servicio alcanza el 97,4 %, el cumplimiento horario estricto apenas alcanza a la mitad de los trenes (56,3 %). La regularidad se situó en el 83,4 %, mientras que el 92,6 % de los convoyes llegó con menos de quince minutos de desviación.

Afortunadamente para los viajeros que usan este servicio en Sevilla, ningún convoy, superó los 60 minutos de demora, un dato que apunta a cierta estabilidad en las incidencias más graves.

Evolución anual

Estadísticas Cercanías Sevilla en el mes de septiembre de 2025 / M. G.

En lo que va de año, entre enero y septiembre, la evolución temporal del servicio mostró diferencias estacionales claras. Los mejores registros se alcanzaron en agosto y julio, con retrasos medios de 2,2 y 2,6 minutos respectivamente. En cambio, abril y marzo concentraron las peores cifras, con 4,1 y 3,9 minutos de demora media.

Tras la mejora veraniega, septiembre experimentó un repunte hasta los 3,5 minutos, lo que rompe la tendencia descendente del verano.

Análisis de los trenes con retrasos

Renfe, que desde junio publica datos de puntualidad de los servicios AVE, Avant y Media Distancia, ha difundido ahora por primera vez los correspondientes a las redes de Cercanías. Estos informes muestran que los trenes con retraso en Sevilla llegan de media 13,3 minutos tarde, frente a los 11,1 minutos en Madrid y los 7,8 minutos en Valencia.

El examen de los convoyes retrasados ofrece una visión complementaria del funcionamiento del sistema. El retraso medio en estos trenes osciló entre los 11,2 minutos de febrero y los 15,4 de abril. En septiembre, la media se situó en 13,3 minutos, lo que evidencia una variabilidad notable según el momento del año y la demanda del servicio.

El porcentaje de trenes con un retraso máximo de tres minutos fue del 56,3 %, cifra que contrasta con el 97,4 % de cumplimiento del servicio, indicador que mide los trenes realizados frente a los programados. Con una regularidad del 83,4 %, la frecuencia de paso respecto al convoy anterior se mantuvo dentro de parámetros considerados aceptables, aunque alejados del objetivo de plena puntualidad.

El informe señala aspectos susceptibles de optimización en la red sevillana de Cercanías. El 20,8 % de circulaciones con más de cinco minutos de retraso se consolida como el principal indicador de deficiencias operativas.

Además, el aumento de demoras tras el verano apunta a la necesidad de reforzar los protocolos de gestión y planificación en los meses de mayor demanda, especialmente en septiembre, cuando se produce la reincorporación masiva de usuarios.