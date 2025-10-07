Adiós a la 'rotonda infernal' de la avenida de Jerez

La rotonda de la avenida de Jerez que se construyó en su día, y funcionó durante un solo mes, vuelve a estar en obras para eliminarla definitivamente debido a los problemas de tráfico que genera en esta zona tan sensible de acceso sur a Sevilla, que concentrará aún más circulación cuando estén listas las 948 viviendas que van en el nuevo barrio de Regimiento de Artillería.

En menos de un año se ha construido y destruido esta rotonda. Los sufridos conductores que padecen a diario el colapso de tráfico en este punto podrán celebrar la vuelta a normalidad de la avenida de Jerez entre finales de octubre y principios de noviembre de este año, según los datos recabados por este periódico en la constructora Sólido obras y mantenimiento que ejecuta las obras.

"La rotonda tenemos que eliminarla. Entre finales de octubre y primeros de noviembre va a estar terminada para volver a dar el paso a los vehículos por los carriles centrales, pero los laterales seguirán en obras porque tenemos que instalar un colector", explica un responsable de la adjudicataria Sólido. Los operarios de la obra admiten que la rotonda como estaba antes daba problemas para la salida de ambulancias del Hospital Militar, de vehículos de estos barrios y de las dos líneas de autobuses de Tussam.

El tráfico es intenso en este cruce con Los Bermejales. Entran vehículos a la rotonda por el sur (de Cádiz, Dos Hermanas y Bellavista), por el oeste (Bermejales) y por el Este (María Galiana). Los semáforos de este cruce están apagados o en ámbar. El mayor colapso se da en hora punta (de 8:30 a 9:30 y de 14:00 a 15:00). De 8:30 a 9:30 contabilizamos el paso de 2.400 vehículos por hora por esta rotonda llamada a desaparecer.

Cuatro líneas de autobuses urbanos de Tussam cruzan a diario por esta rotonda de la avenida de Jerez: la 37 (Puerta Jerez-Bellavista), 34 (Prado-Los Bermejales), 3 (Bellavista-Pino Montano) y Línea Sur (LS) Santa Justa-Bellavista, más los autobuses metropolitanos e interurbanos.

Otro problema que bloquea el tráfico es la parada de autobús (37 y metropolitanos) que hay justo a la salida de la rotonda en dirección a Sevilla. La detención de los autobuses en uno de los dos carriles genera colas de vehículos de forma periódica.

Unanimidad política para construir la rotonda en 2021

Desde el punto de vista político, todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Sevilla apoyaron en diciembre de 2021 completar la rotonda que luego acabó generando un caos de tráfico, lo que obligó años después a tomar la decisión de demolerla. Así se recoge en las actas de la Junta del Distrito Bellavista-La Palmera de la sesión celebrada el 14 de diciembre de 2021. Gobernaba la ciudad el PSOE de Juan Espadas.

Fue en el Pleno del distrito de 14 diciembre de 2021 cuando, a propuesta del PP, todos los partidos aprobaron por unanimidad que se completara la rotonda de la avenida de Jerez. Todos los ediles y entidades presentes emiten 14 votos a favor, hay 0 abstenciones y 0 votos en contra.

En el acta se recoge que el PP propone, a través de Ana Morcillo Azcárate, que se realicen obras que completen la rotonda en el cruce de la avenida de Jerez con la avenida de Finlandia. La entonces presidenta del distrito María del Carmen Fuentes Medrano (PSOE) explica a los presentes que esa rotonda estaba afectada por dos planeamientos distintos, uno corresponde a las obras que se llevan a cabo delante del Hospital Militar y el otro en (Regimiento de) Artillería. Y añade que las empresas, en ambos casos, tienen la obligación de hacer esa rotonda, aunque está incluida principalmente dentro del proyecto que SEPES (Entidad Pública Empresarial de gestión de suelo y actuaciones en vivienda protegida, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana) va a realizar en el Cuartel de Artillería.

Bajo estas líneas reproducimos el acta donde aparece esta votación unánime para que haga la rotonda:

Acta de la sesión Pleno Bellavista-La Palmera de 14 diciembre 2021 / Ayuntamiento de Sevilla