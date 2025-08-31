Estas son las seis grandes obras que afectan al tráfico en Sevilla y su entorno

Así están las obras del Tranvibús en la avenida Montes Sierra de Sevilla Este

Este lunes 1 de septiembre, con el regreso de los sevillanos de las vacaciones, la ciudad recupera la intensidad habitual del tráfico en las avenidas y rondas principales. Conviene recordar a los que vienen de vuelta a la ciudad que se van a encontrar con seis grandes obras que afectan a la circulación.

Los cortes o reducción de carriles se localizan en la entrada sur por la avenida de Jerez y en la avenida Montes Sierra de acceso a Sevilla Este, en la calle Pagés del Corro de Triana, en la autovía de Coria (A-8058) en su confluencia con la SE-30, en la avenida Carlos III de la Cartuja y por el norte de la ciudad de Pino Montano a la Ronda Urbana Norte y a la calle Doctor Fedriani y San Juan de Ribera.

Entrada a Sevilla por Cádiz

La avenida de Jerez, la vía de entrada a Sevilla desde Cádiz, sufre la reducción de carriles por las obras de ejecución del carril bici en el tramo que se cruza con la SE-30 y por la urbanización de los accesos a las futuras viviendas del Regimiento de Artillería.

Las obras se desarrollan en el centro de la calzada a cargo de Martín Casillas y consisten en trasladar la vía ciclista a los laterales. El contrato se formalizó el 25 de marzo de 2025 por 1.126.912 euros y un plazo de ejecución de nueve meses, por lo que la actuación podría estar finalizada para inicios del próximo año. La obra cuenta con fondos europeos.

Esta vía ciclista es la continuación del tramo ya construido en la avenida de Jerez. Se sitúa entre la avenida de Finlandia, el Hospital FREMAP y el cruce con la SE-30, un tramo de 690 metros de longitud.

Un tercer tramo en la avenida de Bellavista, entre el Cuartel de Alfonso XIII y la Carretera de Isla Menor, contará con 3 kilómetros y un presupuesto de 1,3 millones.

En la Cartuja

En los accesos a la isla de la Cartuja también hay obras en la avenida de Carlos III, a altura de Torretriana. Forman parte de la ejecución del carril Bus VAO que conectará Sevilla (desde la Plaza de Armas) con Salteras. Los trabajos de construcción de esta plataforma para transporte público y vehículos con dos o más pasajeros, una obra ligada a la consejería de Fomento de la Junta, ocupan parte de la calzada de modo que hay tramos en los que el tráfico queda reducido a un solo carril de paso. En la Cartuja se está adaptando y ampliando un paso inferior existente bajo la avenida Carlos III.

Las obras del carril Bus VAO Sevilla-Salteras que afectan a la avenida Carlos III de la Cartuja

La plataforma continúa en dirección a Camas y Castilleja de Guzmán, atravesando el puente de la Señorita, remodelado en 2021 para este proyecto.

El carril Bus VAO lo construye Eiffage Construcción con una longitud de 3,5 kilómetros, desde la Plaza de Armas en Sevilla hasta la glorieta situada en el kilómetro 2+350 de la carretera A-8077 en Castilleja de Guzmán, camino de Salteras. Adjudicado en 13,3 millones y con un plazo de 15 meses, afecta a terrenos del Arzobispado que hay que expropiar y suma fondos europeos Next Generation

En la carretera A-8077 se ampliará la plataforma para incluir un tercer carril central para BUS, con la construcción de dos nuevas glorietas. Se ejecutará también una plataforma independiente para autobuses, con un ancho de 4 metros más 1 metro de arcenes, así como

En el Aljarafe

Las obras de la plataforma de transporte reservada para autobuses y vehículos con dos o más ocupantes (Bus-VAO) del Aljarafe central (Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache) dispone ya del viaducto de 120 metros de largo para salvar la autovía de Coria (A-8058). Este proyecto depende de Fomento de la Junta también.

Así están las obras del carril Bus VAO del Aljarafe central

Los mayores cortes de tráfico para instalar el viaducto se realizaron a mediados de julio y primeros de agosto. Su ejecución supera el 50%

Esta plataforma reservada del Aljarafe entre la glorieta del PISA y la ronda de circunvalación SE-30 cuenta con una inversión de 15 millones de euros cofinanciados con fondos europeos Next Generation. Consiste en una plataforma reservada para autobuses y vehículos de alta ocupación de 3,6 kilómetros que reducirá a la mitad los tiempos de demora en los desplazamientos desde el Aljarafe hacia la capital hispalense, lo que beneficiará sobre todo al transporte público.

A primeros de 2026 debe ponerse en marcha. La ejecuta la constructora ACSA Obras e Infraestructuras

Pagés del Corro

Corte de tráfico en Pagés del Corro hasta Farmacéutico Murillo Herrera. / Juan Carlos Muñoz

Desde el 11 de agosto está cortada la calle Pagés del Corro, principal eje de Triana, en una primera fase desde la avenida República Argentina hasta la calle Farmacéutico Murillo Herrera para el cambio de redes y reurbanización.

Tendrá una duración estimada de 8,5 meses. Emasesa ha adjudicado la obra a la empresa Tubercons, con sede en Carmona, por importe de 6,4 millones (IVAincluido)

Pino Montano y Macarena

Corte de tráfico por el avance del Metro en Doctor Fedriani y San Juan de Ribera. / Juan Carlos Muñoz

Las obras de ampliación del Metro de Sevilla con la línea 3 norte (Pino Montano-Prado) se desarrollan actualmente más allá del eje principal de Pino Montano (avenida de los Agricultores). Se extienden por la vía de servicio de la Ronda Urbana Norte, por Doctor Fedriani y parte de San Juan de Ribera, en el entorno del Hospital Macarena.

Debido a la construcción del túnel en Doctor Fedriani los vehículos se encauzan por un carril por sentido en esta avenida.

Avenida Montes Sierra

En Sevilla Este se están ejecutando aún las obras del Tranvibús (TR1) en la avenida Montes Sierra, el tramo más retrasado, con máquinas y decenas de operarios en el tajo. Aunque las obras sigan adelante en esta parte de Sevilla Este, el Ayuntamiento mantiene que esta línea nueva se estrenará con pasajeros el 30 de septiembre y que llegará a Nervión (Luis de Morales y Buhaira) en lugar de a la estación de trenes de Santa Justa.

En septiembre también está previsto que se inicien las obras de prolongación del Tranvibús desde Santa Justa al Duque.