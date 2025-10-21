Casi diez millones de euros para mejorar el turismo en la provincia

Los pueblos de Sevilla comienzan a sacar pulso en materia turística y de los 81 proyectos presentados al Más Sevilla Turístico finalmente se han resuelto provisionalmente 21 proyectos. La Junta de Gobierno de la Diputación tiene previsto aprobarlos hoy provisionalmente. De manera que los cerca de 10 millones de euros podrán servir para mejorar la infraestructura turística de municipios como El Castillo de las Guardas o El Pedroso.

El Plan Más Sevilla Turístico tiene un presupuesto de 10 millones de euros, por lo que se ha tenido que escoger los 21 proyectos que han obtenido mayor puntuación en los requisitos establecidos en las bases del Plan. De este modo, los 21 programas que se discuten hoy en la Junta de Gobierno de la Diputación suman 9.364.381,87 euros. El total de estos 81 proyectos presentados suman 30.8 millones.

El plazo de presentación de las propuestas fue del 21 de julio al 8 de agosto. “Esta es una línea del Programa 2030 pretende impulsar la apertura de distintos tipos de alojamientos, así como infraestructuras para el turismo activo para que los visitantes tengan cada vez más opciones no sólo para conocer nuestros municipios sino para pernoctar y pasar varios días en ellos. De esta forma se logrará multiplicar el impacto de la actividad turística en las economías locales y en el empleo”, afirmó en su momento la diputada de Concertación, Marta Alonso.

La mayoría de los programas, 16 de ellos, están relacionados con la creación o consolidación de alojamientos turísticos con carácter municipal. En este sentido están incluidas algunas actuaciones como la terminación del antiguo matadero de El Castillo de las Guardas como albergue municipal en un pueblo que se ha convertido en una de las zonas preferidas para los senderistas. Con una subvención de unos 500.000 euros, supondrá además una posibilidad de generar empleo en el municipio.

Las Navas de la Concepción, Guadalcanal, Coripe o Las Cabezas de San Juan podrán tener alojamientos turísticos de carácter municipal gracias a este plan. Asimismo, con esta inversión, el ayuntamiento de El Pedroso podrá reformar las instalaciones del camping la Jarosa o en Cañada Rosal se terminarán los apartamentos turísticos rurales de la finca municipal La Suerte.

Estos 16 proyectos suman 7.237.213,47 euros y beneficiarán a 16 municipios: Castillo de las Guardas, Cañada Rosal, Las Navas de la Concepción, El Saucejo, Guadalcanal, Las Cabezas de San Juan, Estepa, El Pedroso, El Real de la Jara, San Nicolás del Puerto, El Palmar de Troya, Villanueva del Río y Minas, Algámitas, El Cuervo, Villanueva de San Juan o La Campana.

Pero no todos son alojamientos, también hay proyectos de infraestructuras de turismo activo. En este apartado hay cinco municipios, entre ellos un complejo en Fuentes de Andalucía o el centro de turismo activo Aznalcázar, Corazón de Doñana. También hay proyectos de este tipo en El Ronquillo, Aznalcóllar y Coripe.

Todos estos municipios tienen diez días desde el siguiente de la notificación de la resolución para realizar las alegaciones correspondientes. Además, las solicitudes que cumplen los requisitos pero se han quedado fuera de las 21 aprobadas provisionalmente, pasarán a una lista de reserva en el orden de las puntuaciones obtenidas en la valoración inicial.

En la distribución de esos fondos, la Diputación de Sevilla ha aplicado la discriminación positiva hacia los municipios más pequeños y rurales, concediendo un 20% de la puntuación para la concesión por el solo hecho de ser municipios menores de 5.000 habitantes. Así, finalmente han sido 21 los municipios beneficiados con un total de 9,36 millones de euros concedidos, donde predominan los municipios con menos de 5.000 habitantes, que ingresarán el 67% del total de los recursos con los que cuenta el programa.

Más de un millón de viajeros en hoteles de la provincia

En el segundo trimestre de 2025, el número de viajeros alojados en los hoteles de la provincia fue de 1.045.683 con una estancia media de 2,07 noches. Según los datos del INE, mientras en los hoteles descendió tanto el número de alojados en el segundo trimestre del año (-4,16%) y las pernoctaciones (-1,03%) respecto al mismo periodo de 2024, los viajeros que escogieron los alojamientos rurales han aumentado en un 14,77%. También hubo un incremento de pernoctaciones, con un 48,09% más que en 2024. La estancia media fue de 3,32 noches por viajero, superior a las 2,89 registradas en el mismo periodo del año pasado. Además, según el servicio andaluz de empleo, aunque hubo menos contrataciones en el sector turístico en el segundo trimestre, el paro registrado en el sector fue un 4,02% menos que en el año 2024.