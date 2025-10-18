La Diputación presenta la XI edición de los Premios ‘Turismo Industrial de la Provincia de Sevilla’

La Diputación de Sevilla, a través Prodetur, presentó la XI Edición de los Premios ‘Turismo Industrial de la Provincia de Sevilla’, galardones que reconocen anualmente la labor de empresas, entidades y profesionales que contribuyen al fomento y consolidación del turismo industrial en el territorio.

Con motivo de la publicación de las bases de esta nueva edición de los Premios, que presenta novedades, el vicepresidente de la sociedad provincial, Rodrigo Rodríguez Hans, mantuvo un encuentro con otros miembros del jurado, integrado también por Inés Durán, presidenta de la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía; Manuel Cornax , presidente de la Comisión de Turismo de la CES; y Rafael Periáñez, profesor titular de la Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla.

Al igual que en ediciones anteriores, estos premios buscan reconocer el conjunto de iniciativas vinculadas al Turismo Industrial, tanto en su vertiente de visitas turísticas a empresas en funcionamiento o “Industria Viva”, como en la puesta en valor de los vestigios materiales e inmateriales de antiguas actividades económicas de los municipios, que, aunque ya no están en activo, poseen un notable atractivo turístico y conforman el denominado “Patrimonio Industrial”.

Pueden optar a este reconocimiento honorífico empresas, personas físicas o jurídicas, corporaciones oficiales, asociaciones, y entidades públicas o privadas, vinculadas al Turismo Industrial, con sede social en la provincia de Sevilla, incluida la capital, que, como mínimo, cuenten con un establecimiento situado en alguno de sus municipios. Las empresas y entidades interesadas podrán presentar su candidatura hasta el 15 de noviembre de 2025, enviando la documentación correspondiente al correo turismoindustrial@prodetur.es.

Criterios y premios

El jurado valorará aspectos como la antigüedad y consolidación de la actividad, la calidad del servicio, la sostenibilidad y accesibilidad de la oferta, así como la innovación y diversificación turística.

Los premios consistirán en un trofeo, un video y una campaña de promoción en redes sociales en las cuentas de Prodetur, que serán concedidos en base a las propuestas efectuadas por el jurado.

Novedad: Premio Especial FITUR

Como principal novedad, esta edición incorpora el Premio Especial FITUR, que permitirá representar a la provincia de Sevilla en la Feria Internacional de Turismo (FITUR). Este premio se concederá a una de las entidades galardonadas en cualquiera de las categorías principales, en función de su idoneidad para representar el Turismo Industrial de la provincia en dicho evento, a criterio del jurado. Se contempla, asimismo, la concesión de un premio por categoría, entre todas las candidaturas presentadas.

Este reconocimiento incluye el alojamiento y desplazamiento a Madrid para dos representantes; su participación activa en el stand de la provincia y su presencia en el acto oficial de presentación del destino Sevilla.

Esta iniciativa busca reforzar la visibilidad del turismo industrial sevillano en los foros profesionales más relevantes del sector.

Una red consolidada de Turismo Industrial

Actualmente, la Red de Turismo Industrial de la Provincia de Sevilla está compuesta por 140 empresas distribuidas en sectores como la agroalimentación (82), la artesanía (28), la energía e industria (10), la ganadería (3) y el patrimonio industrial cultural (17), consolidando una oferta diversa que combina tradición, innovación y sostenibilidad.

Las bases completas de la convocatoria están disponibles en la web oficial de Prodetur (www.prodetur.es ).