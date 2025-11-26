La Diputación acomete obras de emergencia en la SE-7103 en La Puebla de los Infantes por los daños de las lluvias

La diputada de Cohesión Territorial, María Teresa Jiménez, ha visitado junto al alcalde de La Puebla de los Infantes, José María Rodríguez Fernández, la carretera SE-7103, en la que el Servicio de Carreteras de la Diputación de Sevilla ha detectado graves daños como consecuencia de las intensas lluvias de los meses de octubre y noviembre.

En concreto, la obra de drenaje transversal ha resultado gravemente afectada en el punto kilométrico 21+182, donde se van a acometer obras de emergencia para evitar daños mayores y restablecer la movilidad viaria y la seguridad a los vecinos y usuarios de esta carretera, que conecta con Constantina.

La estructura afectada tiene un primer tramo de 3 metros de longitud, ejecutado en tubo de hormigón, y un segundo tramo ejecutado con tubo de chapa de acero. Según la información que han trasladado los técnicos del Servicio de Carreteras a la diputada María Teresa Jiménez, es en el segundo tramo en el que se ha concentrado la pérdida total de la base de apoyo del tubo, de modo que el elemento se encuentra sin sustentación. Esto ha provocado el hundimiento de la calzada en su coronación, generando un riesgo cierto de rotura mayor y más amplia de la carretera si hay nuevas avenidas de aguas. El deterioro del tubo de acero ha hecho que este deje de soportar las presiones como anillo completo, de ahí el proceso de degradación que ha venido después.

Es decir, se ha producido una fisuración del asfalto, seguido de un hundimiento blando con el vaciado por arrastre del material inmediatamente bajo el asfalto, lo que ha terminado produciendo un socavón en forma de caverna.

Teniendo en cuenta todo ello, la diputada ha explicado al alcalde que ha sido inevitable cortar la carretera y tramitar una propuesta de contratación de emergencia, que no es muy cuantiosa económicamente -unos 63.000 euros- pero sí aparatosa, dado que hay que volver a colocar una estructura cuanto antes, para evitar daños mayores, y devolver la movilidad viaria y la seguridad a los vecinos y usuarios de la SE-7103. La actuación consistirá en la sustitución de la obra de fábrica actual por una conducción de hormigón armado de un diámetro de 1.500 mm.

Visita a otras obras que se ejecutan con apoyo de Diputación

Tras la visita a la zona afectada, la diputada y el alcalde de La Puebla de los Infantes comprobaron el estado de la travesía de la carretera SE-7104, también perteneciente a la red provincial y que conecta con Las Navas de la Concepción. Además, realizaron un breve recorrido por otras actuaciones que se están llevando a cabo con el Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), que la Diputación financia junto con el SEPE y la Junta de Andalucía.

En 2024, este programa ha permitido llevar a cabo diversas actuaciones de adecentamiento en edificios públicos, además de obras como la segunda fase de la reurbanización de la calle Cánovas; actuaciones en el Cementerio Municipal; la reurbanización de la Avenida de Andalucía o la rehabilitación del Centro Cultural Plaza del Castillo.

La diputada y el regidor coincidieron en la gran importancia de este programa, “con el que se demuestra el compromiso continuo con la generación de puestos de trabajo y la mejora integral de la calidad de vida en el municipio”, según María Teresa Jiménez.