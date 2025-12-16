La Diputación distingue a la fundadora de Dace, Down Sevilla y al Ayuntamiento de Olivares por su compromiso con la diversidad funcional

La Diputación de Sevilla ha entregado este martes en los Centros Sociales de Miraflores los Distintivos D de la Diversidad Funcional a María José González García (fundadora de DACE), al Ayuntamiento de Olivares y a Down Sevilla, en reconocimiento a su compromiso, trayectoria y contribuciones en favor de la inclusión de las personas con discapacidad. El acto se organiza dentro de las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad, ha estado presidido por la diputada de Cohesión Social e Igualdad, María Encarnación Fuentes, e incluyó también una mesa sobre buenas prácticas.

“Con este acto, que llevamos realizando desde hace nueve años, pretendemos dar visibilidad al trabajo por una inclusión plena y poner en valor el compromiso que entidades locales y del tercer sector, así como muchas personas a título individual, tienen en nuestra provincia con la discapacidad”, señaló Fuentes en la apertura de la jornada, que también aprovechó para dar las gracias:

“Gracias a las familias, a las personas usuarias y a las y los profesionales, a las entidades y a quienes desde las administraciones públicas compartís un compromiso firme con la inclusión, con la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad”, ha dicho.

La diputada recordó además que el compromiso de la Diputación se plasma en recursos y servicios, como la residencia y el centro de gravemente afectados de Miraflores, donde hoy también se ha celebrado la tradicional jornada de convivencia entre personas usuarias y familiares, y con las convocatorias de ayudas a entidades locales y sociales que permiten a la mayoría desarrollar los proyectos de atención e inclusión por los que trabajan.

Los galardonados

En la categoría a título individual, el Distintivo D ha recaído en María José González García, promotora hace 30 años de la Asociación DACE tras una experiencia personal relacionada con el daño cerebral adquirido. El galardón fue recogido en su nombre por el actual presidente de la entidad, Gustavo Molina. DACE, que actualmente dispone de un espacio cedido en Miraflores, contará próximamente con un nuevo edificio que funcionará como unidad de día, residencia y centro ocupacional.

En el apartado de Entidad Local Comprometida, fue reconocido el Ayuntamiento de Olivares por su apuesta pública por la atención social a las personas con discapacidad, a través de programas como Diversia, su Asamblea Local sobre Discapacidad y el compromiso de su personal técnico. El distintivo fue recogido por el alcalde, Isidoro Ramos.

Como Entidad Social del Ámbito de la Diversidad Funcional, se distinguió a Down Sevilla, por la labor que desarrolla desde 1995 en favor de la plena inclusión y la participación activa de las personas con síndrome de Down, destacándose el papel fundamental de las familias, profesionales, voluntariado, grupos sociales, organismos públicos y privados, empresas y personas que sostienen la entidad.

La jornada continuó con una mesa de buenas prácticas, en la que responsables de entidades del tercer sector, como la Asociación Abriendo Caminos (Las Cabezas de San Juan) y Paz y Bien, compartieron su experiencia en proyectos financiados por la Diputación de Sevilla, antes de abrir un espacio de preguntas y reflexión para la mejora de los procesos.

En los actos conmemorativos participaron representantes de casi un centenar de entidades procedentes de toda la provincia.