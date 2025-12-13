La Diputación y FAECTA entregan los Premios al Cooperativismo de la Provincia de Sevilla

La Diputación, a través de Prodetur, en colaboración con FAECTA Sevilla, celebró esta semana la I edición de los Premios al Cooperativismo de la Provincia de Sevilla, un reconocimiento al papel de las cooperativas como motor de desarrollo económico y cohesión social, especialmente en el medio rural. El acto, presidido por el presidente de la Diputación, Javier Fernández, junto al alcalde de Cañada Rosal y vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, tuvo lugar en COENCA, Cooperativa de Envases Cañada Rosal S. Coop. And., e incluyó, previamente, la inauguración de la Avenida del Cooperativismo en el municipio.

A la jornada asistieron también el presidente de FAECTA-Sevilla, Francisco Javier Roldán; la directora de la Cátedra de Economía Social de la Universidad de Sevilla, Carmen Guzmán; y el director de la Cátedra de Emprendimiento e Innovación Empresarial en Economía Social de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco José Rincón. Junto a Prodetur, participaron como jurado de estos galardones.

El acto contó, además, con una amplia representación institucional, entre la que se encontraban el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano; el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés; y el secretario general de CCOO Sevilla, Carlos Aristu, quienes hicieron entrega de algunos de los premios.

En su intervención, Javier Fernández destacó la importancia del tejido empresarial que forman las cooperativas en la provincia sevillana, “donde viven 700.000 personas en la capital y 1.300.000 en la provincia, repartidas por 106 pueblos, 106 realidades repartidas por toda Sevilla”, y subrayó que “Cañada Rosal y esta cooperativa son grandes ejemplos”.

Además, con el dato añadido de que en el municipio que ha sido anfitrión de estos premios “hay más gente que trabaja por cuenta propia que ajena, más emprendedores que gente que trabaja para otros”, ejemplos de “gente valiente”, la gente que hay que apoyar, “la que sea capaz de arriesgar”.

Por su parte, el vicepresidente de Prodetur y alcalde de Cañada Rosal, Rodrigo Rodríguez Hans, subrayó que la celebración de este acto en su pueblo tiene que servir “para impulsar más todavía a un pueblo unido, trabajador y emprendedor”, y ha entendido que ayuda a “poner en valor un modelo empresarial que crea empleo estable, fija población y genera oportunidades reales en el territorio”.

“En Cañada Rosal el cooperativismo no es un concepto, sino una realidad que se traduce en industria, emprendimiento y futuro”, y ha reconocido a COENCA su trayectoria y ejemplo desde hace 45 años, para, además, agradecer a FAECTA “su alianza para impulsar el cooperativismo como herramienta de competitividad y desarrollo solidario en la provincia”.

Precisamente, Francisco Javier Roldán puso el acento en destacar que las cooperativas son “presente y futuro” de pueblos como Cañada Rosal, que definió como “ejemplo vivo de cooperativismo, y no como concepto abstracto”, para destacar el trabajo de la cooperativa anfitriona, que ha entendido que es “un orgullo enorme” para el pueblo, en una provincia que tiene “más de 1.000 cooperativas con empleo estable y compromiso social”.

La jornada, que fue presentada por la periodista Mabel Mata, incluyó una conferencia motivacional a cargo de Emilio Duró, uno de los momentos centrales de del evento, junto a la ceremonia de entrega de galardones.

Empresas Cooperativas Galardonadas

El Comité Evaluador se reunió el 3 de diciembre de 2025 en la sede de Prodetur para valorar las candidaturas, tras haberse registrado un total de 30 propuestas. De acuerdo con la decisión del jurado, las cooperativas distinguidas en las cuatro categorías principales fueron:

1.- Premio Cooperativa de Nueva Creación: TRIANA ES ARTE, S. Coop. And. (Sevilla)

El jurado destacó a la cooperativa premiada por favorecer el sector cultural mediante un proyecto compartido que ofrece a artistas de calle un espacio estable donde comercializar sus obras, contribuyendo a su profesionalización. También se valoró su papel como puente entre artistas, promoviendo colaboraciones y la creación de colectivos, así como su apuesta por la artesanía y el refuerzo del tejido social a través del contacto directo entre personas.

2.- Premio Cooperativa más Innovadora: LA URDIMBRE, S. Coop. And. (Sevilla)

Esta cooperativa galardonada desarrolla una actividad con marcado carácter social e innovador centrada en la mejora de los entornos de aprendizaje y la arquitectura educativa, impulsando procesos participativos con implicación de la comunidad educativa. El jurado resalta además la creación de RECREOO, una marca de mobiliario para exteriores en centros educativos fabricado con polímeros reciclados.

3.- Premio Consolidación Cooperativa: CLAROS, S. Coop. And. (Sevilla)

En esta modalidad se reconoce una trayectoria vinculada al ámbito de los cuidados y al sector sociosanitario andaluz, destacando su aportación al desarrollo social y económico del territorio. El acta señala que representa un modelo económicamente viable y socialmente justo, con especial relevancia como agente en la lucha contra la despoblación y con el liderazgo femenino como seña de identidad.

4.- Premio Cooperativa de Ámbito Rural: VÓRTICE ALCORES FORMACIÓN, S. Coop. And. (Mairena del Alcor)

El jurado la reconoce por impulsar proyectos de formación, empleabilidad y desarrollo local, especialmente orientados a colectivos con mayores dificultades de inserción (mujeres desempleadas, mayores de 45 años y personas en riesgo de exclusión). Se destaca que, pese a su reciente constitución en 2023, ha atendido a más de 150 mujeres, con una inserción laboral del 40% en el marco del programa T-Acompañamos, y un impacto económico superior a 540.000 euros en fondos gestionados.

Mención especial del jurado: COENCA, S. Coop. And. (Cañada Rosal)

El jurado, además, acordó conceder una mención especial por su contribución significativa al fomento del cooperativismo en la provincia de Sevilla, destacando su impacto social y económico y su capacidad para transformar territorio, incluso en zonas rurales con economías más débiles.