La Diputación sigue apostando por el tejido asociativo con otros 531.000 euros en ayudas para más de 70 actividades

Representantes de asociaciones con el presidente de la Diputación y la diputada de Concertación tras la entrega de las ayudas.

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, junto a la diputada de Concertación, Marta Alonso Lappi, hizo entrega este lunes de las subvenciones correspondientes a la segunda convocatoria del Área de Concertación destinadas a apoyar la actividad del tejido asociativo en los distintos territorios de la provincia. En esta segunda tanda, la Diputación ha concedido 74 ayudas por un importe de 531.690 euros a entidades de carácter social y cultural. Las cuantías otorgadas oscilan entre los 1.500 y los 14.500 euros, aproximadamente, en función de los proyectos presentados.

Las iniciativas subvencionadas abarcan un amplio abanico de actuaciones, como la divulgación y conservación del patrimonio, el apoyo a personas con discapacidad o con distintas dolencias, la concienciación en materia de igualdad e inclusión, así como el fomento de la cultura en sus múltiples manifestaciones. Con estas ayudas, área de Concertación destinará en 2025 un total 3 millones de euros a este programa de subvenciones, un presupuesto que fue incrementado tras la buena acogida que tuvo la primera convocatoria. La tercera está finalizando el plazo de alegaciones y se resolverá también en breve.

El acto de entrega de las ayudas, celebrado en el Salón de Plenos de la Diputación, ha servido además como espacio de encuentro e intercambio de experiencias. Durante el mismo, el presidente de la institución provincial ha subrayado la importancia de respaldar económicamente la labor de estas asociaciones para “seguir construyendo provincia” y contribuir a la articulación del territorio, llegando a ámbitos y colectivos a los que, en ocasiones, no alcanzan las administraciones públicas.

“Cada euro que concedemos en estas ayudas multiplica el efecto de la inversión pública en la sociedad”, ha señalado Javier Fernández, quien ha insistido en que “no son un gasto, sino una inversión para construir provincia y dinamizar el territorio; una inversión para conservar tradiciones, fomentar la cultura, avanzar en la inclusión y, en definitiva, para seguir teniendo un proyecto como sociedad”.

La firme apuesta de la Diputación por este modelo de colaboración con las entidades sociales y culturales se verá reforzada en 2026, cuando el presupuesto destinado a estas subvenciones se duplicará, pasando de los 3 millones de euros actuales a los 6 millones.

“Estamos complementando los recursos que aportan los ayuntamientos, que ya hacen un esfuerzo importante, y los resultados están siendo muy positivos. Ir directamente a las asociaciones está generando dinamismo y actividad y demuestra que la Diputación es una administración cercana”.

Las actividades desarrolladas por el tejido asociativo desempeñan un papel clave en la cohesión social y territorial de la provincia, tanto en grades poblaciones como en las más pequeñas y rurales. A través de su trabajo, las asociaciones generan dinamismo, fortalecen la identidad local y crean redes de apoyo que mejoran la calidad de vida de la ciudadanía, contribuyendo así a fijar población y a hacer de los pueblos espacios más atractivos para vivir y desarrollarse.

Los presidentes de la Diputación y el Ateneo, con los galardonados en la segunda edición del Premio de Poesía ‘Generación del 27’.

Juan Peña Jiménez e Irene Flores, galardonados por el Ateneo de Sevilla

El Ateneo de Sevilla anunció, en la víspera del Día de la Lectura en Andalucía, los ganadores del II Premio Ateneo de Sevilla de Poesía ‘Generación del 27’, en un acto celebrado en su sede con la presencia de su presidente, Emilio A. Boja Malavé, y del presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, entidad colaboradora del certamen. El evento fue conducido por José Vallecillo López, vocal presidente de la Sección de Literatura del Ateneo.

Los premios de esta segunda edición fueron para Juan Peña Jiménez, natural de Paradas (Sevilla), en la categoría abierta, con el poemario Venturas, y para Irene Flores Romero, de Huelva, en la modalidad Joven, con La casa de los fantasmas. El Ateneo destacó el crecimiento y consolidación del premio, que pasó de recibir 259 originales en su primera edición a superar los 300 en esta convocatoria, con obras procedentes tanto de toda España como de numerosos países de Europa y América.

Emilio A. Boja subrayó la gran calidad de los trabajos presentados y la aceptación internacional del certamen. Por su parte, Javier Fernández felicitó a los ganadores y al Ateneo por su labor en favor de la poesía y destacó la relevancia del premio en el contexto del próximo centenario de la ‘Generación del 27’, reafirmando además el compromiso de la Diputación como aliada cultural.

Durante la ceremonia también tuvo lugar un recital poético a cargo de varios autores invitados. El jurado puso de relieve que las obras finalistas abordaron temas como la identidad, la condición humana, el amor, la pérdida, la migración, la muerte o la creación estética.

Irene Flores, graduada en Enfermería y autora de un poemario previo, agradeció el premio y explicó que su obra era una metáfora de la persona, estructurada en torno a la familia, el trabajo y una voz íntima y personal. Juan Peña, licenciado en Filología Española y ganador de otros premios literarios, definió Venturas como un libro escrito desde el asombro y la indignación ante las injusticias del mundo.

El jurado estuvo compuesto por cinco especialistas del ámbito literario y cultural. Tras el fallo, se anunció que los poemarios ganadores se publicarían en 2026, editados por la Diputación de Sevilla.