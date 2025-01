El funeral de Aaron, el joven asesinado en Gerena, será este viernes en Aznalcóllar

El alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández Garrido, atendía a los medios de comunicación para anunciar que el funeral de Aaron M. C. tendrá lugar el viernes 10 de enero a las 12:00 en la Parroquia de Nuestra Señora de Consolación de dicha localidad. Además, expresó el dolor de todo su pueblo. "Está medio pueblo, la mitad del colegio y del instituto consternado". Y confesaba que el cuerpo del joven de 17 años se encontraba todavía en el Instituto Anatómico Forense, por lo que llegaría a la localidad aznalcollera por la tarde, trasladando el funeral del chico de la tarde del jueves a la mañana del viernes.

También quiso hacer un llamamiento a la calma el regidor aznalcollero. "Claro que quiero hacer un llamamiento a la calma. Tenemos que hacer una reflexión ya no sólo a nivel educativo, sino toda la sociedad. Estos casos y este tipo de amenazas que se han podido escuchar en los audios no se pueden consentir. Hay que poner este tipo de actos en conocimiento de las autoridades competentes como la Guardia Civil o de Asuntos Sociales cuando se esté sometido a este tipo de vejaciones. a partir de ahí, las instituciones tenemos que tomar parte",

Por último, el alcalde de Aznalcóllar, Juan José Fernández Garrido, quería tranquilizar a los vecinos de su pueblo y de Gerena, "un pueblo hermano". "Me ha tocado a mí en un joven de mi pueblo. No estamos acostumbrados a este tipo de actos en una localidad de 6.000 habitantes. Aquí nos conocemos todos. Nuestros jóvenes van al instituto de Gerena. Mi propia hija ha estado allí estudiando. Y por supuesto, Gerena es un pueblo hermano y muchas familias de aznalcolleros están formadas por personas de Gerena y viceversa. Así como el Castillo de las Guardas, El Garrobo, y todos los pueblos de la comarca. Nadie va a tomar la justicia por su mano, ni nuestros jóvenes son así no vamos a inculcarle eso", finalizaba.