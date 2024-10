Los grabados del siglo XVI de Joris Hoefnagel llegan a Cazalla de la Sierra

El Salón Actos - Casa de la Cultura de Cazalla de la Sierra acoge la exposición de grabados Joris Hoefnagel: un viajero de Amberes enla Sevilla del s. XVI, que se inaugura hoy y que estará abierta hasta el próximo 2 de noviembre. A modo de enseñanza cultural y disfrute visual, el Área de Cultura de la Diputación de Sevilla creó la exposición Joris Hoefnagel, un viajero de Amberes en la Sevilla del XVI. Grabados iluminados para el Programa de Fomento y Cooperación Cultural con los municipios en el año 2014. Así, son ya 10 años de itinerancia por la provincia

La exposición recrea los dibujos de diez localidades de la provincia de Sevilla que el brillante ilustrador Joris Hoefnagel plasmó en su viaje por tierras andaluzas entre los años 1563 y 1567”.

En 1561, llegó a Sevilla, procedente de Flandes -más concretamente de la ciudad de Amberes-, un joven viajero, inquieto, llamado Joris Hoefnagel con afán de dibujar en su cuaderno de viajes las poblaciones que se iba encontrando. Posteriormente, en 1572, y ya en Colonia (Alemania), el editor Braun y el grabador Hogenberg transformaron sus minuciosos dibujos en grabados, que formaron parte del que se convertiría en el Atlas Geográfico mundial más importante de su tiempo, el libro CIVITATES ORBIS TERRARUM.

Hoefnagel queda impresionado por la belleza de Sevilla. No en vano en uno de sus grabados aparece la popular leyenda: Quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla.

Esta exposición se centra en los grabados de esa colección sobre diferentes localidades de Sevilla y se compone de 26 piezas estampadas , más 10 paneles explicativos con datos sobre la vida de Hoefnagel, su tiempo, su arte y sus viajes”.