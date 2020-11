Agricultura toma medidas preventivas ante el "alto riesgo epidemiológico" por la gripe aviar

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible está remitiendo escritos a los ayuntamientos para alertarles del "alto riesgo epidemiológico" para la circulación del virus de la gripe aviar (H5N8), altamente contagioso, en aves de corral domésticas y silvestres, que se ha declarado en toda España.

Aunque de momento no se habría detectado ningún foco concreto en el país, sí se están empezando a tomar medidas y ha aumentado el nivel de vigilancia, ya que puede pasar a otros mamíferos, incluido el ser humano.

Desde finales de julio se informó de la circulación de este virus en aves de corral y silvestres del Sur de Rusia y Kazajistán. Según la experiencia de otras olas epidemiológicas (como la de 2005 y 2006 y de 2016 a 2017), ello podría derivar en un aumento de difusión del virus en zonas más cálidas a las que emigran o por las que pasan esos animales.

Según el documento remitido a los ayuntamientos por las oficinas comarcales agrarias, sí que habrían aparecido algunos focos en países como Irlanda, Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca y Alemania. De ahí que el Ministerio de Agricultura haya elevado a alto el riesgo de la introducción del virus en toda España. Ello implica medidas específicas en los municipios catalogados como zona de especial riesgo y zona de especial vigilancia.

Prohibiciones y prevención en la cría de aves

En las zonas de especial riesgo se ha prohibido la utilización de pájaros de los órdenes anseriformes (patos, ocas, gansos...) y charadriformes como reclamos en la caza. También queda prohibida "la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral" y la cría de estas aves de corral al aire libre.

Igualmente, las aves de corral no podrán beber agua procedente de depósitos a los que puedan acceder las aves silvestres. Los depósitos de agua en el exterior que se usen para ese fin, deberán protegerse para que no accedan a ellos otras aves. Además, no se permitirá la presencia de aves de corral o de otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales.

Entre los municipios de toda Andalucía afectados por estas restricciones como zonas de especial riesgo, están los sevillanos de Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos, Bormujos, Camas, Carmona, Carrión, Casariche, Castilleja de Guzmán, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Coria del Río, El Cuervo, Dos Hermanas, Espartinas, Estepa, Gelves, Gines, Huévar, Isla Mayor, Lebrija, Lora de Estepa, Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Marín de la Jara, Los Palacios, Palomares, Pedrera, Pilas, La Puebla del Río, La Rinconada, La Roda, Salteras, San Juan, Sanlúcar, Santiponce, Tomares, Umbrete, Utrera, Valencina y Villamanrique y El Viso del Alcor.

En otras zona de especial vigilancia, queda prohibida la presencia de aves de corral en los centros de concentración de animales, incluyendo certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales.

En este área, se incluyen los municipios de Aguadulce, Albaida, Alcalá del Río, Algámitas, Arahal, Aznalcóllar, Badolatosa, Brenes, Los Corrales, Écija, Gerena, Guillena, Herrera, Marinaleda, Los Molares, Olivares, Osuna, Pruna, El Rubio, El Saucejo, Villanueva de San Juan y Villanueva del Ariscal.