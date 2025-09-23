La Guardia Civil detiene a dos ladrones por un robo violento en Gerena

La Guardia Civil ha detenido en Gerena a un hombre de 51 años y una mujer de 43 años como presuntos autores de un robo con violencia en una vivienda habitada. La rápida actuación policial y la colaboración ciudadana fueron fundamentales para interceptar a los sospechosos durante su huida.

Los hechos se desencadenaron cuando la Central COS 062 recibió un aviso de robo. Las patrullas localizaron a los sospechosos gracias a los vecinos, que indicaron la dirección de huida de los presuntos delincuentes. Según el testimonio de la víctima, los asaltantes fueron sorprendidos mientras sustraían objetos de la vivienda, produciéndose un forcejeo donde intentaron silenciar al morador, causándole lesiones leves en el brazo.

Antecedentes delictivos y nuevas investigaciones

Las indagaciones posteriores revelaron una requisitoria judicial pendiente contra el detenido varón. Además, ambos sospechosos están vinculados al robo de 1.200 euros en una frutería de la localidad. La investigación permanece abierta para determinar su posible implicación en otros delitos ocurridos en Gerena y poblaciones cercanas.

Los detenidos serán puestos a disposición judicial junto con las diligencias instruidas. La Guardia Civil mantiene una línea de investigación activa para esclarecer posibles conexiones con otros hechos delictivos en la zona.