Hallan muerto con un tiro en la cabeza a un empresario de Dos Hermanas en la República Dominicana

Un empresario de Dos Hermanas, Antonio Jiménez López, de 59 años, fue hallado muerto este domingo en la República Dominicana. El cadáver estaba en el interior de un vehículo y presentaba un disparo en la cabeza. La Policía dominicana está investigando lo ocurrido, sin que hasta el momento hayan trascendido más datos. El cuerpo fue encontrado en una zona conocida como La Trujillita de Damajagua.

Según explicó la forense que inspeccionó el cadáver antes de proceder a su levantamiento, la muerte se debió a una hipoxia cerebral por hemorragia externa y la víctima llevaba muerta entre 11 y 20 horas cuando se encontró. Así lo informó la doctora, que atendió a los medios locales dominicanos en el mismo lugar de los hechos. El vehículo en el que estaba el cadáver se encontraba en un camino en una zona rural.

Este empresario regentaba desde hace muchos años un vivero ubicado en la carretera entre Montequinto y Dos Hermanas, según indica el diario digital Cadena DH. Se trata de un negocio muy conocido en Dos Hermanas y las distintas urbanizaciones del entorno. La pareja actual del empresario es de nacionalidad dominicana. Con ella tenía al menos un hjo y era frecuente que viajara a dicho país. Deja también otros hijos de una relación anterior.

La Policía dominicana está investigando lo ocurrido para tratar de averiguar cómo se produjeron los hechos, sin que por el momento se haya descartado ninguna hipótesis sobre la muerte de este hombre. El cadáver permanece en la República Dominicana.