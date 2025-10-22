¿Había un castillo en el Cerro de la Malena de Castilblanco de los Arroyos?

El pasado domingo, Castilblanco de los Arroyos daba un paso más en el conocimiento de sus orígenes con la presentación, en el Teatro Municipal, de los primeros resultados de los estudios de investigación realizados en El Cerro de La Malena.

La jornada, presentada por el alcalde José Manuel Carballar y el concejal de Medio Ambiente, Juan Antonio Comesaña, contó con la presencia de la historiadora Ana María Jiménez y el arqueólogo Manuel Camacho, quienes hace ya 23 años, durante las investigaciones realizadas para la redacción del libro Castilblanco de los Arroyos: la tierra, el pueblo y su historia, apuntaron la posibilidad de que en este enclave existiera un castillo o fortaleza que habría dado origen al municipio.

Una hipótesis que, con el paso de los años, ha ido cobrando fuerza y en la que el Ayuntamiento ha querido profundizar, estableciendo las primeras conversaciones con la Universidad de Granada para que el Instituto Andaluz de Geofísica iniciara sus trabajos geofísicos en la zona.

Estos primeros estudios, como explicaron Teresa Teixidó y José Antonio Peña, miembros del Instituto de Geofísica, confirman la existencia de restos arqueológicos enterrados en el Cerro de La Malena.

A partir de ahora, según detallaron los directores arqueológicos del proyecto, Pedro Manuel López y Ana Pajuelo, se iniciará una nueva fase de excavaciones que permitirá determinar a qué época pertenecen estos restos y cómo proceder a su puesta en valor.

Este hallazgo constituye un paso importante en la recuperación y valorización del patrimonio histórico de Castilblanco, al mismo tiempo que refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la cultura, la historia y la investigación.

La jornada concluyó con una visita al Cerro de La Malena, donde los expertos pudieron ampliar sus explicaciones y compartir con los asistentes las primeras impresiones sobre un proyecto que, sin duda, marcará un antes y un después en el conocimiento de la historia del municipio.