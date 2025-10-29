Un hombre resulta herido en Carmona tras desplomarse una pared durante el temporal

El fuerte temporal que ha azotado la provincia de Sevilla este miércoles ha dejado un hombre herido en Carmona, donde la caída de una pared en la calle Torrepalma impactó a un varón, quien fue atendido por los servicios de emergencia. Además, la lluvia inundó una residencia de mayores en la calle Rosa, sin causar más afectados.

Según el Servicio de Emergencias 112, la jornada ha registrado más de 700 incidencias provocadas por las intensas precipitaciones y fuertes vientos, especialmente durante las horas centrales del día. La lluvia ha ocasionado calles anegadas, cortes de carreteras, suspensión de clases y retrasos en el transporte ferroviario.

Otras incidencias en la provincia

Otros municipios como Lora del Río, Dos Hermanas y Fuentes de Andalucía también activaron sus servicios de emergencia. Fuentes de Andalucía fue la localidad con mayor acumulación de lluvia, registrando 105,6 litros por metro cuadrado hasta las 16:00 horas.

Otras incidencias incluyeron la inundación del Centro de Atención Primaria en Pilas, la entrada de agua en un colegio de Camas, la evacuación de la Urbanización El Socorro en Carmona y la caída de un árbol en Gelves, sin registrar víctimas. En El Viso del Alcor, los bomberos actuaron para evitar el derrumbre de una vivienda abandonada.

Las lluvias también han provocado un aumento del caudal de los ríos Tamarguillo y Majalberraque, alcanzando ambos el nivel naranja, y han incrementado en cuatro hectómetros cúbicos el volumen de los embalses de Sevilla, según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.