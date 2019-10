Un humedal abandonado en las Marismas del Guadalquivir

Un incendio, provocado según los primeros indicios, ha afectado a la vegetación que circunda la Laguna de la Mejorada, en el término de Los Palacios. Este humedal, conocido popularmente como el Lago de Diego Puerta, se ha convertido en una reserva ambiental situada en el conjunto de las Marismas del Guadalquivir, y en un estado de abandono preocupante desde hace años. "Esto no es Doñana, pero tiene valor ecológico y es un patrimonio que las administraciones deberían proteger con más vigilancia y con un plan de gestión y trabajos de educación ambiental", comenta José Manuel Benítez, presidente del grupo ecologista local Anea, todo un referente creado a finales de los años 70.

El origen del humedal es artificial. Las aguas ocupan todo el año un hueco creado por la excavación y extracción de materiales para la construcción de la autopista AP-4, en los años 70. Hoy cuenta con un cinturón de vegetación formado por caña y carrizo que hace posible el establecimiento de numerosas colonias de aves, entre ellas especies protegidas, que encuentran allí una zona tanto de descanso como de reproducción. Allí se puede avistar la garceta común, garcilla cangrejera, garza real, garza imperial y avetorillo común. La densa formación de tarajes ha propiciado la instalación de un importante dormidero y colonia de reproducción de garcilla bueyera.

Su cercanía con el Paraje Natural Brazo del Este, a menos de 10 kilómetros de distancia y redescubierto por la película La isla mínima, hacen de este enclave un ecosistema valioso. Un tesoro natural de la provincia de Sevilla que estos días ha sido presa del abandono, según ha denunciado el grupo ecologista local Anea.

Un fuego, con dos focos, ha calcinado gran parte de esta zona verde que, aunque es de titularidad privada, no restringe su acceso al público. De hecho, el paraje se usa para competiciones de pesca deportiva y también es frecuentado por jóvenes como punto de encuentro de botellonas. Hay un uso público no siempre responsable que llena de residuos el humedal, por lo que este grupo ecologista suele organizar campañas de limpieza en la zona, de la que extraen basuras y plásticos y también residuos agrícolas y hasta escombros.

Los Palacios cuenta en su término municipal con varios espacios de gran valor ambiental: los humedales El Pantano (abajo en el vídeo) y Cerro de las Cigüeñas, que fueron declarados hace uno y dos años respectivamente reserva ecológica por parte de la Junta de Andalucía; la citada laguna de La Mejorada; el arroyo de El Letrado y el parque periurbano de La Corchuela. "Lo más destacable es la avifauna que habita aquí, como cigüeñuelas, avocetas, flamencos, moritos, avetoros, fochas, cercetas, patos, archibebes, agujas, espatulas, charrancitos, fumareles, garzas, garcillas y una innumerable variedad de insectívoras y granívoras. Lo que convierte a Los Palacios en un lugar idóneo para el avistamiento de estas aves dentro del conjunto de poblaciones que nos rodea", comentan en Anea.

En su cometido por conservar estos espacios, los miembros de Anea, un colectivo que también está experimentando una renovación generacional, organizan actividades de concienciación social, en algunos casos con el apoyo del ayuntamiento o la Junta de Andalucía. Pero eso no es suficiente. "Tenemos más información que nunca y también normativa, pero hay un problema de educación, lo que hacemos no sirve de nada si no tiene una traslación a los hogares, a las familias", comenta Benítez, convencido de que las administraciones podrían implicarse más. "Los Palacios y Villafranca tiene mucho potencial, abramos de una vez nuestros sentidos y apostemos también por el sector de la naturaleza como motor económico, no sólo por la agricultura, la gastronomía y los polígonos industriales", apunta Benítez.

En el caso del Ayuntamiento de Los Palacios, Anea ha propuesto la creación de una policía específica, un grupo munipal compuesto por agentes o vigilantes que se encarguen de controlar parajes naturales y caminos rurales y, en definitiva, proteger un tesoro de la provincia, un enclave privilegiado.