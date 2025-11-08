Las imágenes del dispositivo policial desplegado en Isla Mayor

SUCESOS
Herido grave un policía durante un tiroteo con unos narcos en Isla Mayor
Las imágenes del dispositivo policial
Un agente ha sido evacuado al hospital para ser intervenido quirúrgicamente, mientras efectivos del grupo Greco y unidades de los GOES mantienen cercado el recinto para detener a los narcotraficantes.

