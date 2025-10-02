La industria del metal en Sevilla se consolida como motor estratégico del desarrollo económico provincial

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, y la Federación de Empresarios del Metal (FEDEME) presentaron en el transcurso de una jornada, el ‘Estudio sectorial sobre la industria del metal de Sevilla y su provincia 2024–2025’, un trabajo promovido por la institución provincial y coordinado por FEDEME que ofrece una radiografía precisa del sector y pone de relieve su papel clave en el desarrollo económico local y regional.

El acto inaugural contó con la participación del presidente de la Diputación, Javier Fernández, y los presidentes de FEDEME, Francisco Javier Moreno Muruve, y de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal), José Miguel Guerrero Sedano, quienes coincidieron en destacar la relevancia estratégica del sector de la industria del metal, representado en la provincia por más de 7.200 empresas y 88.000 trabajadores, según los datos más recientes facilitados por la Tesorería General de la Seguridad Social, y que genera más de 7.400 millones de euros de cifra de negocio a nivel andaluz.

El presidente de la Diputación subrayó en primer lugar “el privilegio de poder colaborar con FEDEME en un estudio que permite visibilizar el papel estratégico del sector del metal y sus grandes oportunidades de futuro. Hay que felicitarse, porque el documento muestra el éxito y la cohesión de un sector que está muy fuerte y que es potente, y que por eso se ha convertido en un ámbito estratégico, situándonos en los primeros puestos a nivel nacional”.

En línea con esos argumentos, Javier Fernández prosiguió esgrimiendo que “no se puede avanzar sin un buen clima público privado. Lo público debe aportar certezas para que el privado arriesgue y ponga encima de la mesa proyectos, porque solo podremos repartir riqueza si antes somos capaces de generarla”.

Ahí se reifirió a un término acuñado por él, “la economía sociocircular, donde la riqueza se genera en la empresa, después se redistribuye desde los poderes públicos y, gracias a ello, todos podemos avanzar de forma cohesionada socialmente”.

Para el presidente del ente provincial, “tenemos que seguir aprovechando la oportunidad de contar con el potente sector aeroespacial que tenemos, pero también abundar en sectores de defensa, aviación comercial o ferrocarril dentro del metal. Y en relación con eso, este estudio es una herramienta de trabajo que nos tiene que servir para tomar con confianza las decisiones que tengamos que tomar de cara al futuro”.

Por su parte, el presidente de FEDEME, Francisco Javier Moreno, afirmó que “este estudio representa un hito para nuestro sector y para el desarrollo económico de nuestro territorio. Por primera vez, contamos con una herramienta que nos permite conocer en profundidad la estructura, fortalezas y desafíos de la industria del metal en nuestro entorno”.

Desde Confemetal, su presidente quiso destacar el papel de Sevilla en el contexto nacional. Así, José Miguel Guerrero indicó que “la industria del metal sevillana no solo es referente en Andalucía, sino que ocupa posiciones destacadas a nivel nacional, especialmente en sectores como la aeronáutica y la ingeniería mecánica”.

Principales resultados del estudio

El estudio presentado destaca la existencia de un ecosistema empresarial consolidado, compuesto mayoritariamente por pymes y microempresas, que se benefician de una ubicación estratégica, conectividad y acceso a mercados clave. Además, revela los siguientes datos significativos:

El sector del metal representa el 11,8% del empleo en la provincia.

Aporta el 34,6% del Valor Añadido Bruto (VAB) del metal en Andalucía y el 7,8% del VAB regional total.

Sevilla es la segunda provincia española en construcción aeronáutica y espacial, solo por detrás de Madrid.

El 77,3% de las empresas se concentran en la capital y su área metropolitana, destacando municipios como La Rinconada, Alcalá de Guadaíra y Dos Hermanas.

El sector exporta a más de 90 países, con Europa como principal destino (53,7%), seguido de América (21,8%) y África (13,3%), lo que refleja una estrategia internacional sólida y diversificada.

Las empresas muestran un fuerte compromiso con la innovación, incorporando tecnologías como IA, robótica, fabricación aditiva e IoT.

Se identifican oportunidades de crecimiento en sectores como el ferroviario, agroalimentario, aviación comercial y defensa.