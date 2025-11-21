Inproinnova 2025 abre sus puertas en busca de sinergias para que la tecnología ayude a mejorar los servicios públicos

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, junto a la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, inauguraron esta semana la XII Feria de la Innovación y Nuevas Tecnologías organizada por INPRO y que, por primera vez, se desarrolla en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES) con el lema ‘Sevilla, provincia inteligente’.

El objetivo del evento es divulgar y compartir experiencias en torno a la digitalización de las administraciones públicas y los nuevos desafíos que suponen la IA, el Internet de las Cosas, la automatización de procesos y el análisis de datos en la toma de decisiones, la gestión de los servicios públicos y el funcionamiento de las ciudades. Con la feria también se impulsa la colaboración público-privada, la transferencia de conocimiento y se da visibilidad al pujante sector TIC de la provincia de Sevilla, que supone el 40% del andaluz.

Una treintena de empresas tiene expositor propio y, entre las novedades, destaca la incorporación de las dos universidades públicas de Sevilla y de 10 startups de la provincia, que están presentando sus productos y servicios durante la jornada.

“En la Diputación de Sevilla nos tomamos muy en serio el reto de la digitalización, que tenemos que desplegar entre todos y para todos, sin que nadie se quede atrás, y esta feria recoge la esencia de estas aspiración”, ha destacado el presidente, antes de recorrer los expositores y participar en la presentación oficial de InproInnova, que ha conducido la periodista Mabel Mata.

Fernández subrayó el “primer nivel” de los ponentes y las jornadas técnicas, como ejemplo de la “escucha activa” que practica la Diputación para actualizar procesos y propuestas y crear “sinergias entre el tejido público y privado”. “A nuestro trabajo por y para los ayuntamientos, hemos sumado en esta nueva etapa una refuerzo del vínculo con el sistema digital de la provincia”.

El traslado a FIBES permitió aumentar el área expositiva de la Feria de la Innovación y Nuevas Tecnologías, con más de 2.500 metros cuadrados. Hasta 55 ponentes, entre expertos, responsables públicos y consultores participan en más de 40 actividades programadas.

