Inproinnova 2025 abre sus puertas en busca de sinergias para que la tecnología ayude a mejorar los servicios públicos
Javier Fernández inauguró junto a la secretaria de Estado de Digitalización la XII Feria de Innovación, que pone como ejemplo de la “escucha activa” y la “colaboración público-privada” que impulsa la Diputación
El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, junto a la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, inauguraron esta semana la XII Feria de la Innovación y Nuevas Tecnologías organizada por INPRO y que, por primera vez, se desarrolla en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES) con el lema ‘Sevilla, provincia inteligente’.
El objetivo del evento es divulgar y compartir experiencias en torno a la digitalización de las administraciones públicas y los nuevos desafíos que suponen la IA, el Internet de las Cosas, la automatización de procesos y el análisis de datos en la toma de decisiones, la gestión de los servicios públicos y el funcionamiento de las ciudades. Con la feria también se impulsa la colaboración público-privada, la transferencia de conocimiento y se da visibilidad al pujante sector TIC de la provincia de Sevilla, que supone el 40% del andaluz.
Una treintena de empresas tiene expositor propio y, entre las novedades, destaca la incorporación de las dos universidades públicas de Sevilla y de 10 startups de la provincia, que están presentando sus productos y servicios durante la jornada.
“En la Diputación de Sevilla nos tomamos muy en serio el reto de la digitalización, que tenemos que desplegar entre todos y para todos, sin que nadie se quede atrás, y esta feria recoge la esencia de estas aspiración”, ha destacado el presidente, antes de recorrer los expositores y participar en la presentación oficial de InproInnova, que ha conducido la periodista Mabel Mata.
Fernández subrayó el “primer nivel” de los ponentes y las jornadas técnicas, como ejemplo de la “escucha activa” que practica la Diputación para actualizar procesos y propuestas y crear “sinergias entre el tejido público y privado”. “A nuestro trabajo por y para los ayuntamientos, hemos sumado en esta nueva etapa una refuerzo del vínculo con el sistema digital de la provincia”.
El traslado a FIBES permitió aumentar el área expositiva de la Feria de la Innovación y Nuevas Tecnologías, con más de 2.500 metros cuadrados. Hasta 55 ponentes, entre expertos, responsables públicos y consultores participan en más de 40 actividades programadas.
La Feria de Muestras de El Pedroso, esencial en la difusión del potencial de la sierra morena sevillana
El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, participó en El Pedroso en la presentación oficial de la XXIX Feria de muestras de productos típicos y artesanales de la Sierra Morena de Sevilla, esta semana, donde inauguró también el Centro Juvenil y de Ocio y visitó las instalaciones del que será el futuro albergue turístico municipal, proyectos que cuentan con el apoyo económico de la institución provincial.
“La visita de hoy nos permite comprobar cómo los proyectos que impulsa El Pedroso encajan a la perfección con la filosofía de un municipio que quiere preservar su esencia rural sin renunciar a su creciente potencial turístico”, destacó el presidente. También recordó que la localidad fue pionera hace 29 años con su Feria de Muestras, “con la que logró abrir las puertas del municipio al mundo y proyectar el enorme valor del Parque Natural de la Sierra Morena de Sevilla y sus productos únicos”. Fernández subrayó que toda la comarca se beneficia del impulso que genera este evento, ya consolidado como cita de referencia en la provincia.
La nueva edición de una de las ferias de muestras más populares de Andalucía y que muchos visitantes aprovechan para hacer la compra de productos de cara a las fiestas navideñas, se celebrará entre el 6 y el 8 de diciembre. Este año contará con 143 expositores, distribuidos entre las calles del municipio, el mercado de abastos, el recinto ferial y el pabellón deportivo, donde ha tenido lugar la presentación.
En la presentación participó también el alcalde de El Pedroso, Sergio Vela, quien agradeció el apoyo de la Diputación de Sevilla. El Ayuntamiento facilita la asistencia a la feria cofinanciando autobuses y trenes diarios especiales desde Sevilla, que unidos a la oferta ordinaria, ponen más de 3.000 plazas a disposición de las personas interesadas. La reserva puede hacerse a través de la Oficina de Turismo.
También te puede interesar