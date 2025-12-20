Intervienen una pistola en un control de alcoholemia en Santiponce

La Policía Local de Santiponce intervino el pasado jueves una pistola durante un control de alcoholemia. Así lo informó este viernes un perfil vinculado a este cuerpo en las redes sociales, Luz Azul de Santiponce. Los agentes se encontraban realizando controles preventivos de alcoholemia en esta localidad, con motivo de una campaña propuesta por la Dirección General de Tráfico.

En uno de estos servicios se intervino un arma corta. El conductor del vehículo fue requerido para la realización de las pruebas. Arrojó resultados superiores a 0,50 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, "con claros síntomas de conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas". Al identificar al conductor, los agentes comprobaron que era una persona con numerosos antecedentes.

Los policías procedieron a cachear al sospechoso y registraron el vehículo. En esta inspección descubrieron el arma de fuego, que el hombre llevaba en el pantalón. La pistola quedó intervenida. El asunto fue remitido al juzgado, para que tome las medidas oportunas.