El Mojonero, un histórico atracador sevillano, es uno de los fugitivos más buscados de España

Manuel Rodríguez López, alias el Mojonero, es uno de los fugitivos más buscados de España. Rodríguez López nació en Barcelona en 1962, pero ha pasado la mayor parte de su vida en Sevilla, donde ha desarrollado toda su carrera delictiva, que se prolonga ya varias décadas. Es un histórico atracador, que ha manejado con asiduidad armas de fuego y al que las autoridades consideran muy peligroso.

La Policía Nacional lo incluyó entre las diez personas más buscadas de España, en una lista publicada hace unas semanas. De los diez, dos han sido ya detenidos, por lo que el Mojonero queda como uno de los ocho fugitivos más buscados del país. Este veterano atracador permanece en paradero desconocido desde el mes de octubre de 2024, cuando aprovechó un permiso penitenciario para no regresar a la cárcel de Toledo, en la que cumplía una condena que teóricamente tendría que mantenerlo entre rejas hasta el año 2037. No era la primera ni la segunda vez que se fugaba durante un permiso, que sin embargo se le volvió a conceder incomprensiblemente.

En la información difundida por la Policía, que solicita la colaboración ciudadana para tratar de atrapar a los delincuentes más peligrosos de España, se incluye la fotografía más actual del Mojonero, que aparece con barba y el pelo canoso. La ficha indica que Manuel Rodríguez López tiene 63 años, es de complexión delgada, mide 1,75 metros y tiene los ojos de color marrón. "Peligrosidad alta, buscado por varios delitos de robos con violencia o intimidación, por delitos contra la tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos y por quebrantamiento de condena", apunta la ficha policial.

El Mojonero lleva más de cuarenta años en el mundo de la delincuencia. Ingresó en prisión por primera vez en 1986. Cada vez que tenía un permiso aprovechaba para no volver, lo que llevó a acumular más de 48 años de condena. Lideró una banda de atracadores, pero desde hace mucho tiempo es un lobo solitario. Ha cometido numerosos atracos con armas de fuego, tanto en bancos como en otros establecimientos, como farmacias, hoteles y oficinas de correos. Durante un tiempo se especializó en los asaltos a los bancos, que atracaba golpeando a los empleados con la culata del revólver para obligarles a abrir las cámaras acorazadas.

Este método entraña un gran riesgo, pues este tipo de sistemas de seguridad cuentan con una apertura retardada y se perdían ahí unos minutos que podían ser claves para una posible detención. El Mojonero era prácticamente el único en Sevilla que asumía esos riesgos. De hecho, dos de sus antiguos cómplices lo imitaron en una sucursal bancaria de Sevilla Este a principios de la década pasada y acabaron arrestados por la Policía.

Unos años antes, en 2007, en ese mismo barrio, fue apresado tras atracar un banco en la avenida de las Ciencias. Cayó cuando se disponía a salir del local, y también se le intervinieron un arma de fuego y ropa para disfrazarse. En el año 2012 fue arrestado tras una investigación sobre varios atracos y se le intervinieron cuatro armas de fuego reales, una pistola eléctrica y más de 108.000 euros en efectivo. Se le imputaron entonces cuatro asaltos, a un banco, a una oficina de Correos, a un hotel y a una farmacia.

Tras un periodo en prisión, su nombre no volverá a aparecer hasta diciembre del año 2018, relacionado con un atraco a una farmacia de Triana, el barrio en el que residió durante muchos años. Era vecino de la calle Alfarería. El delincuente irrumpió en la botica armado con una pistola en una mano y una navaja tipo mariposa en la otra, pero abortó el atraco al comprobar que la empleada no estaba sola, como en un primer momento creía. Su sangre fría y su experiencia en el mundo de la delincuencia le sirvieron para huir y volver en condiciones óptimas para asegurarse el botín.

Nada más recoger los primeros datos aportados por los testigos, el Grupo de Atracos de la Policía supo que estaba ante el Mojonero. El atracador tiró la gorra que llevaba para evitar ser reconocido, prenda que fue recuperada por los agentes y analizada por el laboratorio biológico de la Policía Científica, que consiguió extraer ADN de esta prenda. Este análisis confirmó que el atracador era Manuel Rodríguez López. Ya identificado, los policías constataron que estaba fugado de la prisión de Huelva desde unos meses antes, cuando no había vuelto de un permiso penitenciario que se le concedió. Le quedaban aún 15 años por cumplir. Fue detenido el 7 de marzo de 2019 en Triana, y se le intervino en su domicilio la navaja tipo mariposa que llevaba en el atraco a la farmacia.

Sin embargo, por un error judicial, el Mojonero quedaría en libertad después de esta detención. Como es habitual en este tipo de delincuentes, muy especializados, volvió a atracar. El 24 de abril, irrumpió armado en una sucursal bancaria de la avenida del Doctor Fedriani, en la Macarena, y consiguió apropiarse de un botín de 1.200 euros. Llevaba una gorra y unas gafas de solo pero fue grabado por las cámaras de videovigilancia del establecimiento, que facilitó la identificación plena a los policías que investigaron el asalto.

Los fugitivos más buscados por la Policía. / DGP

Dos días después, el Grupo de Atracos lo localizó en un bar de la calle Marzo, en el barrio de las Hermandades del Trabajo, en la Macarena, a un paso del Polígono Norte. Se ocultaba en un piso de la barriada de Villegas. Fue detenido de nuevo y, esta vez sí, volvió a ingresar en prisión. Sobre él pesaban cinco órdenes de detención e ingreso en prisión en vigor, emitidas por otros tantos juzgados de Sevilla.

Su nombre no volvería a salir hasta cinco años después, cuando en octubre de 2024 se le concedió un permiso y no regresó al centro penitenciario de Ocaña (Toledo), en el que cumplía condena. Desde entonces no ha vuelto a saberse nada de él, pero por su alta peligrosidad ha sido incluido entre la lista de delincuentes más buscados de España.

Comparte este dudoso honor con narcotraficantes, asesinos y agresores sexuales, entre los que hay varios andaluces. Uno de ellos es Jesús Manuel Heredia Heredia, conocido como el Pantoja, un narco algecireño de 40 años, reclamado por delitos contra la salud pública y quebrantamiento de condena. Es el líder del clan de los Pantoja y considerado uno de los capos más poderosos del Sur de España, discípulo del Messi del hachís. También se fugó de prisión durante un permiso, en marzo de 2025. Otro narcotraficante andaluz de la lista es Sergio Jesús Mora Carrasco, el Yeyo, natural de Huelva, especialista en el transporte marítimo de hachís mediante narcolanchas.

El tercer andaluz de la lista es Juan Herrera Guerrero, natural de Puente Genil (Córdoba), de 53 años. Está reclamado por abusos y agresiones sexuales a menores, estafas y extorsiones. Fue al programa de televisión First Dates para buscar pareja y se hizo llamar El monje vidente. Otro andaluz es José María Pavón Pereira, de Huelva y de 52 años. Está condenado a 41 años de prisión como autor del asesinato con alevosía y ensañamiento de dos personas en Granada.

Completan la nómina Daniel Vázquez Patiño, natural de La Coruña y de 46 años, reclamado por abusos y agresiones sexuales a una menor de 10 años; y dos narcotraficantes más: un gallego llamado Juan Miguel García Santos, responsable del envío de cocaína desde Ecuador; y el salmantino Julio Herrera Nieto, vinculado a un grupo criminal de proveedores y distribuidores de heroína y cocaína.

Dos de los que figuraban en la lista fueron detenidos tras la difusión de la misma. Uno de ellos es el profesor gallego Martiño Ramos Soto, que abusó de una alumna durante cuatro años con prácticas sádicas y que fue localizado en Cuba; y el otro el rumano Ionut Ramun Raducan, relacionado con un clan de proxenetas que obligaba a menores a prostituirse.

La Policía suele difundir periódicamente este tipo de informaciones solicitando la colaboración ciudadana para atrapar a los fugitivos más peligrosos. Para ello, ha habilitado una dirección de correo electrónico (losmasbuscados@policia.es), con la que cualquier persona puede aportar alguna pista sobre estos delincuentes de forma totalmente confidencial. En esta ocasión, como novedad, utilizó técnicas de inteligencia artificial para simular el envejecimiento de los sospechosos en algunas de las fotos publicadas.