El mejor menudo de El Viso del Alcor este sábado 14 de marzo en el Parque de la Constitución

Si hay un plato que esté ligado a un pueblo ese es el menudo y la localidad, El Viso del Alcor. El sábado 14 de marzo, a partir de las 12:30, el parque de la Constitución volverá a acoger el concurso de menudo, una jornada que volverá a convertir a El Viso del Alcor en punto de encuentro de gastronomía, convivencia y solidaridad.

Habrá degustaciones gratuitas de menudo, showcooking en directo con Daniel del Toro, con la participación de Guía Sevilla, actividades infantiles y la actuación de la chirigota “Una chirigota en teoría”, tercer premio del COAC 2026. Además, la jornada tendrá un fin solidario en beneficio de la Fundación Martín Muelas para la investigación del DIPG. El Glioma Difuso Intrínseco de Tronco (DIPG) es un tumor cerebral infantil muy agresivo y raro que se origina en el tronco encefálico,

El primer premio es de 300 euros, el segundo, 200 y el tercero, 100.

El pasado mes de junio, el Ayuntamiento puso en marcha una guía gastronómica del Menudo de El Viso del Alcor. Bajo el título “Menudo es el Viso”, los turistas pueden encontrar, a través de la guía y de códigos QR, los 23 restaurantes y bares visueños que sirven este plato típico del municipio.