Migas con arte y mucho más en Villaverde del Río organizadas por la hermandad de Aguas Santas

Ha llegado el frío y si hay algo a lo que invite una mañana despejada de invierno es a unas buenas migas. Por eso, el plan que propone la hermandad de Santa María de Aguas Santas en Villaverde del Río es difícil de resistir. A partir de las 13:00 en la plaza Blas Infante de la localidad, situada detrás de la iglesia de la Purísima Concepción, se prepararán 30 kilos de migas. Organizada por la hermandad de Nuestra Señora de Aguas Santas, esta fiesta donde no falta ni la música en directo, ni atracciones para los niños, ni siquiera dulces, café o chocolate y otros platos para quienes no son muy aficionados a las migas como carne con tomate, pringá, tortillas de patatas o croquetas.

Para calentar motores, sobre las 12:30 habrá un pasacalles de tamborileros, que volverán a actuar a las 17:00. Sobre las 18:00 estará en el escenario Estefi García, a las 20:30 Rescordo, a las 22:30 Revuelo y sobre la medianoche, Los Niños. Tampoco faltarán las candelas propias de esta época cuando el sol se vaya.

Todo lo recaudado en estas Migas con Arte irá destinado a la preparación de los 50 años de la coronación canónica de Nuestra Señora Santa María de Aguas Santas, que será en 2029.