Miguel Poveda y Argentina llevan el flamenco de raíz a La Rinconada y Morón

El Festival Flamenco Duende, impulsado por la Diputación de Sevilla, continúa recorriendo la provincia con una programación que combina tradición, excelencia y emoción. Esta semana reúne a dos de las figuras más reconocidas del panorama flamenco, Miguel Poveda y Argentina, en dos actuaciones que condensan la madurez artística de ambos y la vocación del festival por llevar el arte jondo de mayor calidad a los municipios sevillanos.

El viernes 14 de noviembre, el Centro Cultural de la Villa de La Rinconada recibirá a Miguel Poveda, uno de los cantaores más admirados de las últimas décadas, con un recital de cante que refleja la amplitud de su registro y la profundidad de su relación con la tradición. Acompañado por Jesús Guerrero a la guitarra, Paquito González en la percusión, Carlos Grilo al compás y la voz de El Londro, Poveda propone un viaje emocional que parte de los estilos clásicos para proyectarlos hacia el presente con la fuerza de su personalidad artística. Cada interpretación suya es una lección de elegancia, respeto y riesgo, capaz de seducir tanto al aficionado más exigente como al público que se acerca por primera vez al flamenco. Su dominio técnico, la calidez de su timbre y su capacidad para dotar de nuevos matices a los cantes tradicionales lo sitúan como una figura imprescindible en la escena internacional.

Las entradas para este recital, que se han puesto a la venta hoy lunes 10 de noviembre, se han agotado en pocas horas, confirmando la enorme expectación que acompaña a cada actuación de Duende y el magnetismo de uno de los artistas más queridos por el público.

Argentina en el escenario del Teatro de la Maestranza. / Laura León/Archivo de La Bienal

Argentina y su Sonoridad M (1842-2024) en Morón

Un día después, el sábado 15 de noviembre, el Teatro Oriente de Morón de la Frontera acogerá el espectáculo Sonoridad “M” (1842–2024), con el que la cantaora onubense Argentina reivindica la huella femenina en la historia del cante. Tras su estreno en la pasada Bienal de Flamenco de Sevilla, la artista presenta en Duende una versión intensa y depurada de este trabajo, que es al mismo tiempo homenaje, memoria y celebración. A través de su voz —una de las más poderosas y personales del flamenco actual— Argentina recorre la evolución del cante interpretado por mujeres desde la primera cantaora documentada, María de las Nieves (1842), hasta nuestros días. Su “sonoridad M” rescata la emoción, la sensibilidad y la fuerza creadora de nombres como La Niña de los Peines, La Perla de Cádiz, Fernanda de Utrera o La Paquera, tejiendo una línea de continuidad entre pasado y presente.

Nombrada Hija Predilecta de Huelva en 2025 y con dos nominaciones a los Latin Grammy, Argentina es una artista de voz limpia y poderosa, que combina el rigor clásico con una sensibilidad moderna y abierta a otros géneros. Su cante —rotundo, elegante, sin artificio— encarna un flamenco que dialoga con el tiempo sin perder su raíz. Con Sonoridad “M”, ofrece un viaje emocional que une historia, identidad y belleza sonora, consolidando su lugar entre las grandes voces del cante actual.

Con estas dos actuaciones, el Festival Flamenco “Duende” reafirma su compromiso con la difusión del flamenco como patrimonio vivo y compartido, y continúa acercando a los pueblos de la provincia nombres de primer nivel. Desde su inicio en octubre, el festival ha convertido los teatros municipales en templos del arte jondo, demostrando que la emoción del flamenco puede habitar cualquier escenario cuando lo sostiene la verdad del cante.

Las entradas para el espectáculo de Argentina se encuentran a la venta a través de www.giglon.com y en la taquilla del Teatro Oriente de Morón de la Frontera, con precio único de 10 euros y localidades numeradas.