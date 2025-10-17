Muere un hombre en Los Palacios tras caer desde seis metros de altura mientras reparaba una nave

Un hombre de 63 años ha fallecido este viernes tras precipitarse desde una altura de seis metros mientras realizaba labores de reparación en el techo de una nave industrial en Los Palacios y Villafranca. El suceso tuvo lugar alrededor de las 13:30 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso alertando del accidente ocurrido en la Avenida Horcajo.

Tras la llamada de alerta, el Servicio de Emergencias 112 procedió a la activación inmediata de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local, quienes acudieron rápidamente al lugar. Fuentes del Instituto Armado confirmaron posteriormente el fallecimiento de la víctima. El 112 también ha comunicado el incidente a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales para que inicien las investigaciones correspondientes.

Reacción del sindicato CCOO ante el accidente

El sindicato Comisiones Obreras ha emitido un comunicado en el que Carmen Tirado, secretaria de Salud Laboral de CCOO de Sevilla, ha anunciado que seguirán el esclarecimiento de las causas del accidente y exigirán la depuración de responsabilidades en caso de que existan irregularidades. Tirado ha destacado la importancia de utilizar medidas preventivas adecuadas como "el casco, la línea de vida, el arnés y los anclajes" para este tipo de trabajos, además de proporcionar formación especializada y garantizar la presencia de recursos preventivos.

Alarmante aumento de la siniestralidad laboral

Con este trágico suceso, se elevan a 33 los fallecimientos por accidentes laborales registrados en la provincia de Sevilla en lo que va de 2025, una cifra que ya supera el total de víctimas mortales contabilizadas durante todo el año 2024. Esta estadística refleja un preocupante incremento de la siniestralidad laboral en la zona, especialmente en trabajos que implican riesgos de caída en altura.