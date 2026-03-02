Padres del IES El Carmen de Cazalla de la Sierra denuncian deficiencias graves en las instalaciones: "No pedimos lujos"

Los padres y madres del IES El Carmen en Cazalla de la Sierra han alzado la voz ante el preocupante estado de las instalaciones del instituto, un antiguo convento que conserva su claustro abierto, pero que hoy muestra deficiencias que, aseguran, "ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de alumnos y docentes".

El problema se hizo especialmente evidente a principios de año. Tras las vacaciones de Navidad, los estudiantes regresaron a las aulas y se encontraron con que la calefacción no funcionaba. "El instituto nos mantuvo informados mediante varios comunicados internos sobre los problemas con la caldera y los intentos de reparación, pero el sistema solo se restableció de forma definitiva en febrero", relata una portavoz de las familias afectadas.

A esta situación se sumaron las intensas lluvias, que provocaron "cascadas" de agua en los pasillos exteriores del claustro y filtraciones que llegaban directamente a las aulas cercanas. Cubos y baldes se colocaron para recoger el agua, mientras los suelos y escaleras se volvían resbaladizos y peligrosos. "Hace dos años una profesora sufrió una caída grave por las escaleras. No puede seguir pasando", advierten los padres.

El estado de las instalaciones no se limita a la calefacción y las goteras. Además, la situación del pabellón de deportes y otras zonas del instituto son preocupantes con "suelos levantados, baldosas deterioradas y escaleras resbaladizas". Según la carta enviada por las familias al equipo directivo del centro, también existen humedades en diversas zonas, deficiencias en la instalación eléctrica o barandas deterioradas.

Frente a esta situación, los padres y madres han actuado en conjunto. Se han reunido con el consejo escolar y han difundido vídeos que muestran las deficiencias, algunos de ellos grabados por sindicatos como CGT, para visibilizar los problemas. Además, han presentado varias cartas al equipo directivo, así como al Ayuntamiento de Cazalla de la Sierra y de los municipios vecinos que envían alumnos al centro, solicitando intervenciones urgentes, y planean elevar la presión ante la Delegación Territorial y la Consejería de Educación para que se tomen medidas inmediatas.

En respuesta, la Consejería ha anunciado inversiones a través de los programas Mejora tu centro y Confort térmico, que destinarán 25.000 euros y 30.000 euros, respectivamente, para atender algunas de las prioridades más urgentes del instituto, como la cobertura de suelos y arreglos parciales de la calefacción y las escaleras. Sin embargo, desde el AMPA advierten que estas subvenciones no cubrirán todas las necesidades del centro y que todavía quedan muchas áreas sin reparar.

"Es un respiro, pero insuficiente. Son arreglos parciales que no solucionan problemas como el pabellón de deportes o la baranda del piso superior. Necesitamos medidas más contundentes y un compromiso real de la Delegación para garantizar la seguridad de nuestros hijos", señalan los padres en su escrito.

La comunidad educativa espera que se aceleren los trabajos y se asignen recursos adicionales para completar las reformas pendientes, incluyendo la rehabilitación del pabellón de deportes, cuya ejecución podría tardar años si no se toman medidas inmediatas.

"No pedimos lujos, sólo que los niños puedan estudiar y moverse con seguridad. No podemos esperar años para arreglar lo más urgente", concluyen los padres, que planean mantener la presión hasta que se acometan los arreglos necesarios.