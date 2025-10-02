El primer premio de Lotería Nacional, vendido en Dos Hermanas y Almensilla
El segundo premio se ha vendido en Sevilla capital.
El primer premio de la Lotería Nacional de este jueves, correspondiente al número 31.709, se ha vendido en las localidades sevillanas de Dos Hermanas y Almensilla y la malagueña de Torremolinos.
Según se refleja en la web de Loterías y Apuestas del Estado, en Dos Hermanas, el número premiado se ha consignado en el punto de venta de la avenida de Andalucía, 169, mientras que en Almensilla la suerte ha llegado a la administración situada en la calle Aire, 1.
Por su parte, en Torremolinos el número se ha consignado en la administración número 66, en la calle Hoyo, 9.
El mismo número se ha vendido en Capdepera (Baleares) y Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), entre otros municipios.
El segundo premio, que ha correspondido al número 60.003, se ha vendido en Andalucía en La Cañada de San Urbano (Almería), Sevilla capital y Moraleda de Zafayona (Granada).
