La primera jornada de la provincia de Sevilla en Fitur con el objetivo puesto en "respaldar el tejido turístico sevillano"

En el contexto marcado por las dramáticas circunstancias derivadas del trágico accidente ferroviario de Adamuz, donde ya hay confirmadas 43 víctimas, la Diputación de Sevilla ha reducido al mínimo su presencia institucional en Fitur, manteniendo la actividad imprescindible a través del personal técnico de Prodetur para atender a profesionales y empresas del sector turístico presentes en la feria.

Durante esta primera jornada, el stand de la provincia de Sevilla está funcionando como un espacio de trabajo y encuentro profesional, facilitando reuniones y contactos entre empresas y entidades del sector. En este marco, el personal técnico de Prodetur está desarrollando una agenda centrada en encuentros profesionales con agencias de viajes, turoperadores, consultoras y empresas de servicios turísticos, así como con oficinas de turismo en el extranjero, entidades y asociaciones, plataformas digitales y medios de comunicación, entre otros.

En este sentido, el vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha conversado con los representantes del sector turístico empresarial presentes en la feria, a quienes ha reiterado el apoyo de la Diputación en el marco de esta relevante cita de la industria turística.

Rodríguez Hans ha destacado también que el papel de la provincia en esta feria "es facilitar que las empresas y los destinos de la provincia puedan mantener su agenda profesional con la máxima normalidad posible, dentro del respeto y la sobriedad que exige la situación”, y ha remarcado que el objetivo "es seguir respaldando al tejido turístico sevillano, que es una parte esencial del empleo y la actividad económica de nuestro territorio”.

“Fitur representa una oportunidad estratégica para municipios y empresas, y desde Prodetur queremos que este stand siga siendo un espacio útil para generar contactos y abrir vías de colaboración”, ha recalcado Rodríguez Hans.