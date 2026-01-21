La tragedia de Adamuz marca un Fitur totalmente profesional para Sevilla y la provincia

La tragedia de Adamuz, con al menos 42 muertos, ha conmocionado, emocionado y afectado a la sociedad andaluza hasta el punto que, en señal de duelo, se ha suspendido toda la agenda institucional en la Feria Internacional de Turismo de Sevilla. El Ayuntamiento y la Diputación han reducido los actos a los meramente profesionales, suspendido las presentaciones de los destinos tanto de la ciudad a agentes y operadores turísticos participantes en la Feria Internacional de Turismo de Madrid.

Esta edición de Fitur será, por tanto, una feria total y estrictamente profesional en el pabellón de Andalucía, que ocupa en su totalidad la nave número 5 de la Institución Ferial madrileña. En total, más de 7.000 metros cuadrados donde habrá más de un Trato Andaluz entre diferentes operadores turísticos que serán quienes lleven todo el peso del pabellón tras la anulación de la agenda institucional para los tres primeros días de la Feria, cuando el recinto está abierto solo a profesionales del sector.

Desde el momento en el que se tuvo conciencia de las dimensiones del trágico accidente de trenes en Adamuz las diferentes instituciones comenzaron a cancelar sus agendas en la cita turística internacional. Si bien es cierto que es un gran escaparate donde vender el destino y reforzar la mayor industria sevillana, para bien y para mal, la realidad es que la presencia de políticos da vida informativa al pabellón, pero el trabajo realmente lo realizan los técnicos y eso es algo que sigue. De Fitur no sólo salen acuerdos de trabajo para crear nuevos productos turísticos o mejorar los existentes, sino también se sientan las bases de futuras negociaciones con otros destinos y se conoce por dónde van las nuevas estrategias turísticas.

Además del alcalde y el presidente de la Diputación, diferentes alcaldes y alcaldesas de la provincia han anunciado que no estarán en Fitur. De los primeros en hacerlo fue el Ayuntamiento de La Algaba, más tarde se unieron Fuentes de Andalucía –que presentará más adelante su campaña de promoción a través de sus redes sociales–, Constantina y Utrera, entre otros. Precisamente este último municipio iba a contar por primera vez con un espacio propio en Fitur, ubicado en la Sala Lola Flores del Pabellón de Andalucía. En él se iba a presentar la nueva imagen de marca turística de la localidad.

La tragedia ferroviaria ha afectado directamente a Fitur. Renfe ha decidido cancelar completamente su participación y “no realizará actos ni suscribirá acuerdos comerciales durante la celebración de la feria”. A las cancelaciones de las tres compañías que operan la alta velocidad ferroviaria se unen las de otras empresas, como Iberia, Paradores o Amadeus, entre otras.

Turismo de calidad y conexiones aéreas

Sevilla vuelve a presentarse en esta edición con dos espacios: por un lado la provincia y por otro la ciudad. Aunque no habrá presentaciones institucionales de la Bienal de Flamenco ni de las propuestas que tiene la capital andaluza para atraer el turismo de calidad por el que continuamente aboga el alcalde. Pero la agenda de trabajo es “extensa”, según afirmó la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno. Aquí están incluidas reuniones con aerolíneas como Qatar Airlines oTurkish Airlines y seguramente “la búsqueda de una conexión transcontinental con el aeropuerto de San Pablo”. A esto se suma el refuerzo de las alianzas de la Red de Ciudades Urbanas. Al fin y al cabo, Fitur un foro idóneo para establecer nuevas líneas de trabajo y conocer hacia dónde camina el turismo mundial.

Sevilla tiene en el punto de mira al turismo de calidad. “Mejores turistas sí, más turismo no”, llegó a decir José Luis Sanz durante la presentación de la participación de la ciudad en la Feria de Turismo. La conectividad aérea, la puesta en marcha de hoteles de máxima categoría y la conectividad aérea son los puntos claves en la hoja de ruta de la ciudad de Sevilla en Fitur. Es en este último punto donde coinciden Ayuntamiento de Sevilla yDiputación en el competido camino del turismo.

Y uno de los senderos que cada vez tiene más viajeros es el de la experiencia. Esta es la línea estratégica de trabajo que la Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, la sociedad instrumental de Desarrollo y Turismo, lleva a Fitur este año. Con Sevilla. No la mires, vívela, los técnicos provinciales presentarán estos días de Feria un territorio que es “un destino en sí mismo, muy lejos del efecto rebose de la capital de hace años”, como explica recurrentemente el presidente de la Diputación, Javier Fernández.

Los técnicos y el personal de Prodetur llegan a Fitur sin presencia de cargos públicos, pero con la convicción de que Fitur es “una gran oportunidad para mostrar la provincia al mundo”, como advirtió el presidente de la Diputación, Javier Fernández. “Se trata de un importante espacio estratégico para posicionar la marca, abrir oportunidades, reforzar mercados y consolidar alianzas”.

De este modo, la programación inicial de 60 presentaciones de productos de los diferentes municipios y empresas se ha ido modificando, pero se mantiene una intensa agenda de trabajo con la que establecer contactos y acuerdos para proyectos de interés para la provincia.

Entre los profesionales del sector, la Asociación de Empresas Turísticas de Sevilla (ASET) lleva hoy a Fitur su estrategia para consolidar un modelo turístico basado en la experiencia, la calidad y la sostenibilidad. Tal y como destaca su presidente, Jorge Robles, estos son “los pilares sobre los que el sector está cimentando la oferta turística de Sevilla y de nuestra provincia”. La campaña, impulsada por la Diputación a través de Prodetur, invita a descubrir la provincia desde dentro y a entenderla como un destino que no solo se visita, sino que se comparte. Un concepto creativo que pone el acento en la identidad humana de Sevilla, en su gente, su hospitalidad y su estilo de vida como elementos diferenciales de la experiencia turística.

Este año, la mayoría de los asociados llegarán juntos a la capital española, al haber fletado ASET un autobús para dar respuesta al problema del desplazamiento originado tras la suspensión temporal del servicio ferroviario entre Andalucía y Madrid.