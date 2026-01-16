Javier Fernández: "A ver si nos dejamos de tonterías y el año que viene el acalde y yo presentamos una oferta conjunta de Sevilla en Fitur"

Sevilla vuelve a la Feria Internacional de Turismo -y ya van tres ediciones- con una oferta diferenciada entre la capital y la provincia. Una opción que en la práctica genera confusiones entre los operadores turísticos que trabajan a pie de moqueta en Ifema y que genera curiosidad en algunos foros profesionales.

Aunque el presidente de la Diputación de Sevilla adviritó que el comentario era "sin acritud" y que no buscaba titulares en los medios de comunicación, durante la presentación de la programación de la provincia de Sevillas en Fitur no pudo evitar expresar un deseo: "Sigo sin entender por qué Sevilla hace dos presentaciones. Insisto por tercera vez al alcalde de la ciudad que no se puede entender como algo diferente el turismo de Sevilla y el de la capital. La provincia no es ya un rebose de la capital. El viajero actual quiere conocer la Catedral, la Giralda, las Setas, pero también una bodega de vino en el Aljarafe o cómo se hacen los mantecados, incluso alguna ruta senderista por la Sierra Morena. A ver si el año que viene nos dejamos de tonterías y estamos aquí el alcalde y yo presentando una oferta conjunta de Sevilla", insistió.

En este sentido, Fernández recordó que el viajero actual "no es de zapatillas y planos", sino que busca experencias y "la competencia es brutal" y no hay que olvidar que la provincia "tiene más margen de crecimiento que la ciudad" como lo demuestra el aumento de hasta el 50% en las pernoctaciones de alojamientos extrahoteleros durante 2025. El mercado nacional ha crecido un 55% y el extranjero un 32%, siendo estadounidenses, canadienses y mexicanos los que más visitaron la provincia el pasado año.

La provincia de Sevilla sigue demostrando músculo turístico, con un volumen muy significativo de visitantes, un aumento de las estancias y un comportamiento especialmente destacado del turismo extrahotelero, que continúa consolidándose como una de las principales palancas del destino.

A falta de los datos de diciembre, para el periodo acumulado de enero a noviembre de 2025 el turismo extrahotelero en la provincia de Sevilla, sin la capital, ha registrado 153.638 viajeros y 571.173 pernoctaciones, lo que supone un incremento del 3 % en viajeros y de cerca del 50 % en pernoctaciones respecto al mismo periodo del año anterior. Un crecimiento de estancias protagonizado principalmente por el turismo residente en España, que aumenta cerca de un 55 %, aunque también destaca el incremento del turismo de origen extranjero, con un 32 % más.

Por su parte, los establecimientos hoteleros de la provincia, excluida la capital, han contabilizado 648.063 viajeros alojados, que han generado 1.132.779 pernoctaciones, con una estancia media de 1,75 noches, similar a la del año anterior. En este segmento, el turismo residente en España representa el 67,9 % del total, frente al 32,1% del turismo internacional.

El vicepresidente de Prodetur, Rodrígo Rodríguez Hans ha subrayado, además, que 2025 confirma la fortaleza de la provincia para atraer “mercados internacionales de alto valor", con un peso destacado de Estados Unidos, como primer mercado emisor, y de los principales emisores europeos, como Reino Unido, Francia o Italia. "Estos datos nos reafirman en una idea clara: la provincia de Sevilla es cada vez más competitiva para el turismo internacional, que busca autenticidad, cultura, patrimonio, gastronomía y experiencias con identidad propia".

El lema que la Diputación de Sevilla lleva a Madrid es una invitación: "Sevilla. No la mires, vívela". El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, junto al vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, ha dado a conocer todo lo que la provincia expondrá en el escaparate de Fitur en un acto al que han asistido representantes institucionales y de los agentes sociales (CES, UGT y CCOO); alcaldes y alcaldesas, representantes de asociaciones empresariales del sectorentidades y empresas que asisten a la Feria Internacional de Turismo que se desarrollará en Ifema (Madrid) del 21 al 25 de enero.

Javier Fernández afirmó durante este acto, celebrado en las Setas, que Fitur “es mucho más que un escaparate” para la provincia, ya que constituye “un espacio estratégico para posicionar la marca, abrir oportunidades, reforzar mercados y consolidar alianzas”.

La campaña, impulsada por la Diputación a través de Prodetur, invita a descubrir la provincia desde dentro y a entenderla como un destino que no solo se visita, sino que se comparte. Un concepto creativo que pone el acento en la identidad humana de Sevilla, en su gente, su hospitalidad y su estilo de vida como elementos diferenciales de la experiencia turística.

Como en otras ocasiones ha señalado Javier Fernández, el mayor valor del destino “está en las personas” que lo hacen posible. “O, dicho con otras palabras, la provincia se descubre a través de quienes la habitan y la comparten. Por eso nuestra campaña la protagoniza nuestra gente, que es el principal activo del turismo en la provincia de Sevilla. Tenemos patrimonio natural y cultural, pero el patrimonio humano es lo que hace de la provincia lo que es. Es un lugar que se siente más que se mira. En definitiva, Sevilla no es un sitio adonde ir, es algo que te pasa. Por eso aunque algunos malinterpretaron mis palabras, repito que la Giralda no te sonríe, sino las personas que hacen que tu estancia en el destino sea agradable”.

La Real Fábrica de Tapices

La agenda de la Diputación de Sevilla en FITUR arrancará como viene siendo habitual el día previo a la inauguración de la feria, concretamente el martes 20, con un acto promocional que se celebrará en la Real Fábrica de Tapices de Madrid. Una presentación del destino turístico y gastronómico destinada a operadores turísticos y sector turístico profesional, en general, así como a creadores de contenidos, prescriptores y decisores de eventos.

El evento, de impactante diseño, será conducido por el escritor, periodista y comunicador Julio Muñoz “El Rancio Sevillano” y por la actriz y cantante sevillana Nya de la Rubia. Esta gran cita será acompañada por una degustación y córner de productos Sabores de la Provincia, a través de los cuales los asistentes podrán hacer un recorrido por la gastronomía sevillana.

Un stand que llama al territorio

El programa de la Diputación en FITUR continuará el miércoles 21 de enero, ya en el stand de la provincia de Sevilla, dentro del pabellón de Andalucía en IFEMA.

En esta edición, serán cerca de medio centenar de municipios los que presentarán sus ofertas. En total, se sucederán unas 60 presentaciones de la provincia de Sevilla en FITUR – a los municipios se suman más de una decena de empresas y varias entidades- a lo largo de las tres jornadas profesionales de la feria.

El impulso de la gastronomía sevillana como estrategia provincial

La promoción de la gastronomía sevillana como segmento turístico será uno de los aspectos destacados dentro de la agenda de trabajo de la Diputación de Sevilla en FITUR 2026.

En esta línea, y como viene siendo habitual, la provincia ofrecerá en el pabellón de Andalucía, en la zona habilitada para ello, una programación de degustaciones gastronómicas a cargo de distintos municipios, con el siguiente calendario:

Además, durante las jornadas de público final (sábado y domingo), el stand provincial acogerá una recreación de la tradicional pisada de la uva, una actividad impulsada por el Ayuntamiento de Umbrete. Esta propuesta recupera el antiguo proceso artesanal de elaboración del vino, con participantes que recrean la pisa en cubas, en una iniciativa festiva que pone en valor la vendimia, la tradición y la historia vinícola del municipio.