El turismo internacional descubre los pueblos de Sevilla

Sostenibilidad, experiencias auténticas, el lujo entendido como la exclusividad de lo artesano y la naturaleza marcan las tendencias actuales del turismo mundial. Los datos del Boletín Socioeconómico de la Provincia de Sevilla siguen, en mayor o menor medida, este patrón, por lo menos en el segundo trimestre del año, que es el período que recoge esta publicación de Prodetur basada en el INE (Instituto Nacional de Estadística). De hecho, aunque en valores absolutos el número de pernoctaciones ha aumentado un 1 por ciento con respecto a 2024 y se ha mantenido el incremento de llegada de viajeros extranjeros que visitan la provincia, los datos para los establecimientos hoteleros de abril a junio de este año han sido menores que los del mismo periodo del año pasado. Esta vez los turistas han preferido los alojamientos extrahoteleros, que han registrado un aumento del 9,39% respecto a las pernoctaciones, con una estancia media de 3,13 noches.

Las características de estas residencias se prestan a viajes con más tiempo donde esta vivienda temporal permite mayor libertad a la hora de escoger las actividades, visitas e incluso horarios. La provincia apuesta por un turismo, verde y de interior donde la sostenibilidad y las experiencias son muy importantes. De hecho, en el conjunto de los pueblos sevillanos este sector supone ya el 20% del Producto Interior Bruto.

Según el INE en el segundo trimestre de 2025 los hoteles de la provincia de Sevilla alojaron 1.045.683 viajeros, el año anterior fueron 1.091.087, un 4,16 por ciento menos que en el mismo periodo de 2024. Como en todos los parámetros, aquí también ha aumentado el número de turistas extranjeros, un 2,10 %, al tiempo que hay menos viajeros españoles, un 12,39%. Como consecuencia lógica, el número de pernoctaciones registró de abril a junio de 2025 una variación negativa de 1,03%, aún más acusada en el caso de los viajeros españoles, que desciende hasta el -10,08%. Los extranjeros, en cambio, aumentan sus noches de estancia en un 4,30%. Ahora bien, los turistas que llegaron se quedaron más tiempo en la provincia, con una estancia media de 2,07 noches, el año pasado fue de 2.01 de abril a junio. De nuevo, los extranjeros fueron los que pasaron más noches en Sevilla, 2,27 frente a la media de 1,77 de los españoles, la mayoría de ellos (37,20%) andaluces.

Otro cantar son los alojamientos extrahoteleros. Según las variables de las Encuestas de Ocupación Hotelera que tienen que ver con los apartamentos turísticos, las casas rurales y los campings, hay un importante crecimiento de pernoctaciones en este segmento, con un aumento de las estancias medias por viajeros. Ahora bien, en detalle, también bajaron los alojados en apartamentos turísticos durante este periodo, un 1,43% menos que en 2024. La explicación de este menor número se corresponde a que el incremento de viajeros extranjeros (13,46%) no ha compensado el descenso tan marcado de viajeros españoles de abril a junio de este año (22,59%). Las pernoctaciones aquí aumentaron un 8,43%, principalmente los turistas de fuera de España son los que hicieron que esta cifra se incrementara. También aumentaron entre los nacionales, un 3,85%. Llegan menos viajeros, pero se quedan más tiempo, combinando capital y provincia en su mayoría y pasan una media de 3,18 noches por viajero en alguno de los 10.679 apartamentos turísticos registrados en la provincia de abril a junio.

El boom del turismo rural

Donde se ha experimentado un mayor crecimiento es en los alojamientos de turismo rural. Según la Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turístico del INE, los viajeros que se alojaron en alguna de las casas rurales de la provincia de Sevilla, aumentó un 14,77 % respecto del año pasado, con una variación interanual de los turistas extranjeros del 57.50%. Los viajeros españoles también subieron, un 3,77 %. Esto supone además un aumento en las pernoctaciones, un 61,70% para los extranjeros y un 41,87% para los españoles. La estancia media en este periodo fue 3,32 noches de media. En la provincia de Sevilla había registradas en el segundo trimestre de 2025 un total de 199 casas rurales. con 2.209 plazas, un 15,92% más que en 2024

Es más, el grado de ocupación por plazas en los hoteles de la provincia de Sevilla de abril a junio de 2025 ha descendido más de dos puntos porcentuales respecta a 2024, situándose en el 64,78% de ocupación.

Respecto a la procedencia de estos turistas no residentes en España, según la Encuesta de Ocupación Hotelera, desde Estados Unidos llegó el 14.60% de los viajeros, el 11,32% de Francia y Reino Unido, con un 11,31% de las pernoctaciones realizadas por los viajeros extranjeros no residentes.

En un año, del segundo trimestre de 2024 al mismo periodo de 2025 se han abierto 19 establecimientos hoteleros, alcanzando un promedio de 437 hoteles de media abiertos, en este período. Las plazas hoteleras también crecen un 2,81%, ofreciendo un total de 36.267 plazas, muy cerca de las 36.275 plazas hoteleras disponibles de media en el segundo trimestre del año anterior.